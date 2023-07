Pati Chapoy reacciona a los rumores sobre su estado de salud

Siempre dispuesta a aclarar cualquier situación relacionada con su persona, Pati Chapoy tomó las cámaras del programa televisivo Ventaneando para desmentir las versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre su estado de salud. La información provocó tal revuelo entre los usuarios, que de inmediato se viralizó la noticia, por lo que la periodista no dudó en alzar la voz para calmar los ánimos de quienes deseaban conocer más detalles de lo que se decía. Apoyada por los demás integrantes del programa de espectáculos, la comunicadora fue puntual con lo que expresó al aire dejando claro que se encuentra bien en estos instantes, en los que además interpuso una denuncia por lo sucedido, según dejó saber.

El mensaje de Pati Chapoy

Pati se pronunció durante la emisión del miércoles 19 de julio, minutos antes de dar la bienvenida a la invitada que se encontraba con ella en el estudio. Directa, echó por tierra lo que se difundió sobre ella, haciendo mención incluso del malestar que se dijo había padecido. “Quiero que quede muy claro que estoy vivita y coleando, que estoy en vivo en Ventaneando, no me internaron, no me dio ningún paro respiratorio. Estoy bien…”, explicó la periodista a cuadro. Así mismo, Daniel Bisogno tomó la palabra para advertir a los televidentes de este tipo de prácticas en algunas plataformas en las que suelen difundirse mensajes e información sobre temas en específico. “Esa página especialmente sube puras mentiras, que además son de dudosa procedencia. No deberían permitirles por ningún motivo publicar…”, apuntó el conductor.

Ya existe una denuncia

Ante la indignación por lo ocurrido y la reacción que generó la difusión de este rumor, Pati aseguró que ha tomado cartas en el asunto al denunciar el tuit y la cuenta. Por otro lado, también puso de frente la relevancia que tiene su programa de espectáculos para abordar y aclarar de manera inmediata este tipo de circunstancias, mismas que atentan contra algunas personas que trabajan en el medio. “Ya está la denuncia. Pero afortunadamente existe Ventaneando que tenemos la posibilidad de tener la información de primera mano…”, dijo la periodista, aunque sin ahondar en más detalles del procedimiento que siguió para que se pueda sancionar a los responsables de la publicación, la cual se convirtió en trending topic durante algunas horas de la tarde de día miércoles.

En ese instante, Bisogno tomó nuevamente la palabra para hablar de la manera en que se conducen quienes difunden rumores, lamentando que se trate de algo que ocurre todos los días y a todas horas. “Pero ya es necesario otra denuncia de otro tipo. Además mienten, y mienten sin ningún trabajo de investigación. Creen que cualquiera puede llegar a dar noticias…”, agregó el comunicador visiblemente indignado. De esta manera, Chapoy y su equipo pusieron punto final a lo que se dijo, haciendo un llamado a los televidentes a tener precaución sobre lo que se dice en las redes sociales, algo que ha ocurrido en más de una ocasión.

Toda una vida al frente de Ventaneando

A pesar de los inconvenientes que suelen surgir durante el quehacer periodístico, Pati Chapoy se mantiene orgullosa de lo que ha logrado a lo largo de los años al frente de Ventaneando. Por tal motivo, tiene muy claro cómo debe asumir la situación ante cualquier adversidad. “No es sencillo en un medio donde lamentablemente se desprenden muchas envidias y situaciones desagradables. Sin embargo, hemos logrado llevar a buen puerto este barco que es Ventaneando, con una solidez en el equipo, que es lo que nos hace permanentes…”, explicó en enero del año pasado en entrevista con TVyNovelas. Al abordar el tema de su permanencia frente a la emisión y sobre la posibilidad de un retiro, explicó: “Hasta donde el cuerpo aguante y los dueños del canal quieran. Significa también mucha solidaridad, paz y calma de saber que todo el equipo trabajamos por el mismo camino, estamos muy comprometidos con la información. Todos nos cansamos y no tiene que ver con la edad, sino con la cantidad de trabajo que tenemos y el estrés que manejamos permanentemente, pero frente al cansancio está el descanso y hay que tomarlo para lograr un equilibrio…”, contó durante la charla.

