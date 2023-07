¿Victoria Ruffo quiere ser parte de De Viaje con los Derbez?

Una de las exparejas más famosas del espectáculo mexicano es la que conformaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes tuvieron un hijo en común, José Eduardo Derbez. A pesar de las diferencias que originaron el rompimiento de esa relación, con el paso de los años algunos seguidores del cineasta y de la actriz se han preguntado si algún día podría darse un reencuentro entre ambos, y aunque esto pareciera lejano, existe la posibilidad de que eso pudiera ocurrir. Así lo dejó ver Victoria durante una de sus recientes entrevistas, en la que fue cuestionada sobre la idea de participar en el reality De Viaje con los Derbez, una iniciativa que su hijo ha promovido en espera de que todo pueda suceder.

¿Qué ha dicho Victoria Ruffo?

Ante el revuelo que ha provocado esa idea entre los seguidores de la intérprete, Victoria ha respondido si ella estaría dispuesta a trabajar con su ex, abriendo la puerta a esta oportunidad en caso de que se pudiera dar. Sin embargo, reconoce que existe una circunstancia por la cual eso no sucedería. “Yo estoy dispuesta pero también hay que hablar de lana, de tiempos, porque estoy muy ocupada yo…”, dijo entre risas a los reporteros que la captaron durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. En otro instante, de acuerdo con People en Español, dijo: “(José Eduardo) quiere que entre. No creo que quieran allá (Eugenio Derbez) que entre. Pero yo si entro (a De Viaje con los Derbez)…”, dijo Ruffo.

Además, explicó cómo se le ocurre que pueda darse ese particular encuentro en De Viaje con los Derbez, un reality familiar que logró alcanzar el éxito durante la emisión de sus tres temporadas. “Para ellos no tanto (que les guste). Para mí sí, me encantaría, la verdad, sería un buen detalle. Una buena cena (podría ser parte de la negociación) ...”, explicó la protagonista de melodramas como Corona de Lágrimas, que a lo largo de los años ha sido muy transparente al hablar de diversos aspectos de su vida privada. De hecho, anteriormente ha revelado detalles de cómo se dieron sus diferencias con Derbez, situaciones que al parecer han quedado en el pasado. Mientras tanto, José Eduardo disfruta compartir tiempo con sus padres, a quienes ha entrevistado para su podcast y con los que ha conversado de aquel episodio en el que se dio su mediática ruptura sentimental.

¿Qué ha dicho José Eduardo de la idea de ver a su mamá en el reality?

En otro instante, José Eduardo Derbez habló del hecho de que su mamá pudiera aparecer en De Viaje con los Derbez, algo que incluso reconoce ya ha tratado con su papá, Eugenio. Mientras tanto, todo permanece en la incertidumbre, según ha dejado ver el joven. “Ya le dije, estamos en eso a ver si sí quiere. Es una negociación de las dos partes. Más viajes con los Derbez después de Jamaica, pues estamos en eso…”, explicó el actor. Así, los fans de la famosa familia podrían ver algo inusitado en los episodios de alguna futura temporada, y aunque esto no es seguro ha generado mucha conversación entre los seguidores.

Aunque José Eduardo reconoce no ser fan de los reality shows, descartando ser parte de La Casa de los Famosos, sí habló de la razón por la que decidió ser parte de De Viaje con los Derbez, una experiencia que le permitió ganar cercanía con el público y dar muestra de la buena relación que mantiene con su familia, especialmente con su papá, con quien ha logrado forjar un lazo de complicidad a través de los años. “(Hice el reality) con la familia, que conoces de toda la vida, que con compañeros que de repente nada más te topas en los pasillos, o gente que no conoces…”, dijo en una charla con los medios de comunicación, espacio en el que se mostró muy sincero al hablar de sus planes profesionales.

