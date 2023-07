Anahí revela cómo se encuentra tras su lesión: 'Sigo sin oír'

Con la actitud más positiva, Anahí asume este instante en el que a la par de enfocarse en sus proyectos profesionales, -su próxima gira con RBD-, se recupera de la lesión que sufrió en el oído. Recordemos que la intérprete acudió al hospital a finales de junio pasado, luego de que al realizarle el molde de sus in ears, o monitores que son usados durante los conciertos en vivo, sufriera la perforación de uno de sus tímpanos, por lo que ahora se encuentra bajo la supervisión de los especialistas. Sin embargo, la mejoría ha sido lenta, así lo reveló la cantante recientemente, tras poner al tanto a sus seguidores de cómo se encuentra en estos instantes, en los que no ha dejado de trabajar a pesar de la circunstancia que enfrenta.

¿Cómo se encuentra Anahí del oído?

Tan activa como suele ser en sus redes sociales, Anahí publicó una historia en la que se aprecia un monitor de fondo con la imagen de la exploración de su oído interno. Al frente, deja ver parte de su rostro usando un cubrebocas, mientras el médico realiza el procedimiento debido para revisar la lesión. Así mismo, la intérprete agregó un breve mensaje a la publicación en el que revela cómo marcha todo hasta ahora. “Buenas noticias, ¡está sanando! No tan buenas, sigo sin oír…”, contó la también actriz, quien asume este periodo con mucha paciencia, pues el proceso de recuperación puede ser muy largo, según dejó ver. “¿Cuánto tiempo tarda esto? En fin, seguimos”, escribió al final de su texto, sin dar mayores detalles de lo que ha implicado permanecer en este estado mientras continúa activa.

Los detalles de la lesión de Anahí

Desde el primer instante, Anahí fue muy transparente al comunicar a sus seguidores lo que le había ocurrido. Ese día reportó que acudió de emergencia al hospital, en donde le confirmaron que el tímpano de su oído derecho había sido perforado. Pero, ¿cómo ocurrió el incidente? “Estaban haciéndome el molde para los (monitores) in ears nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro. Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió…”, contó la cantante en entrevista con People en Español poco tiempo después de lo sucedido. Así mismo ha mantenido el buen ánimo, refugiada en el apoyo que le brinda su familia, los fans y la satisfacción de seguir creando música.

Durante su charla con la publicación antes citada, la intérprete ahondó en los pormenores que aquel día complicaron todo mientras hacían el molde del monitor y cómo fue que durante la extracción del material le originaron un daño. "Lo sacaron con pinzas lastimando muchísimo todo el conducto y perforaron el tímpano. Por el momento no escucho nada del lado derecho…”, aseguró, enteramente optimista ante lo sucedido y dispuesta a seguir adelante más allá de este inconveniente que ocurre en medio de sus preparativos para la gira con RBD, en la que también participan Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, con quienes se presentará en escenarios de México y Estados Unidos. “Voy a ensayar mucho para aprender a cantar escuchando solo con un oído. El tour no espera…”, expresó.

La reflexión de Anahí

A pesar de lo difícil que ha resultado para ella hacer frente a este problema, Anahí ha reflexionado a profundidad sobre este acontecimiento, dejando ver incluso que esta circunstancia podría estar comunicándole algo. “Creo que esto vino a decirme algo. Tal vez suena muy loco, pero siempre que pasan cosas en la vida creo en el poder de ver el aprendizaje en todo. Tal vez tenía que dejar de escuchar para escucharme…”, dijo. Más allá de todo, también se mantiene feliz por contar con el respaldo de su esposo, Manuel Velasco, e hijos, pues los pequeños, afirma, le han dado importantes lecciones a lo largo de este tiempo. "Son mis grandes maestros en esta vida. Todos los días aprendo tanto de ellos. Me han hecho entenderlo todo. Me hacen sentir que todo valió la pena porque hoy los tengo a ellos. ¡Sin ellos nada! Para mí es muy importante que mis hijos sepan quien es su mamá y estén orgullosos de mí. Y con mi esposo Manuel siempre hemos sido equipo; así como yo lo he apoyado a él, ahora él me apoya —y me acompañará en todo lo que pueda…”, contó.

