Las primeras palabras de Lucero tras su rompimiento con Michel Kuri

En medio de su éxito profesional, la vida sentimental de Lucero ha dado un vuelco definitivo tras confirmar su ruptura con el empresario Michel Kuri, quien fuera su pareja por varios años. Ante este nuevo escenario, y dada la cercanía que mantiene con el padre de sus hijos y exesposo, Manuel Mijares, los fanáticos de la cantante se preguntan si existe la posibilidad de una reconciliación entre ambos, una duda que la intérprete ha despejado recientemente al romper el silencio sobre este suceso de su entorno privado que ha generado mucho interés entre sus seguidores. Amable como suele ser, la también actriz platicó con los medios de comunicación, revelando cómo se encuentra en estos instantes de cambios significativos para ella.

A pregunta expresa sobre cómo ha vivido este momento, Lucero fue directa al exponer su situación, visiblemente relajada y asumiendo todo con la mayor calma. “Bien, muy bien, muy tranquila y todo fluye y todo va muy bien…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Despierta América de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. Recordemos que en días pasados la intérprete dio a conocer su ruptura a través de un comunicado, en el cual afirma que esta decisión se dio de mutuo acuerdo y desde el profundo amor que se tienen. Entre otras cosas, revelaron que parte de esta circunstancia se debe a sus complicadas agendas laborales, lo que les ha impedido compartir tiempo juntos lejos de sus respectivos compromisos, por lo que han hecho esta pausa en su relación tras una década de estar juntos.

¿Lucero se reconciliará con Mijares?

A raíz de los recientes acontecimientos en la vida de Lucero, sus fanáticos han querido saber si esta será la oportunidad para volverla a ver junto a Mijares y si este cambio dará pie a una reconciliación entre los dos. Al respecto, la cantante fue cuestionada por los reporteros, a quienes les respondió tan directa como suele ser. “No, no gracias, no muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos…”, dijo con el sentido del humor que la caracteriza, visiblemente sonriente y dejando claro el estatus entre ambos; el de solo ser colegas y amigos trabajando por el bien común de sus hijos, Lucerito y José Manuel. A propósito de la reacción que han tenido sus seguidores, agregó: “Es lo que yo les digo, obviamente, se emocionan ahí las lucerinas, mijarinas, pero no…”, expresó ante las cámaras y los micrófonos que retomaban con atención cada una de sus declaraciones, las primeras desde que dio a conocer la noticia de su separación.

¿Qué dijo Lucero de Michel Kuri?

Para Lucero, lo más importante ha sido que esta ruptura se dio de una manera cordial. Así mismo, dejó abierta la puerta a la reconciliación con el empresario, quien fue su mejor cómplice a lo largo de los años. “Ojalá, seguramente, ¿por qué no? Sí porque cuando hay peleas eso ya está horrible, pero ojalá que sí…”, dijo sobre la posibilidad de retomar su romance con Kuri en algún momento. Por ahora, Lucero se enfoca en sus proyectos profesionales junto a Mijares, con quien ha emprendido una gira de conciertos que los ha catapultado al éxito gracias al apoyo incondicional de sus fans, quienes han revivido la nostalgia de esos años en que los exesposos cantaron juntos por primera vez. Al mismo tiempo, la reconocida intérprete ha volcado su apoyo en la carrera teatral de su hija Lucerito, quien recientemente debutó sobre los escenarios como protagonista del musical titulado El Mago, lo que la ha llenado de total orgullo.

Fue el pasado 12 de julio cuando Lucero y Michel Kuri compartieron un comunicado para informar sobre este cambio en su vida, un texto que tomó por sorpresa a los seguidores de la cantante, quien ha sido muy reservada con los asuntos ligados a su vida personal. “Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho”, se puede leer en la publicación que recibió los comentarios de apoyo de los usuarios.

