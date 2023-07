Eugenia Cauduro responde a quienes usan su imagen de forma ilegal

Desde hace unos años, Eugenia Cauduro se ha convertido en toda una inspiración para muchas personas. Y es que la actriz ha demostrado que por medio de la disciplina y la perseverancia se pueden lograr grandes cambios y adquirir nuevos hábitos. Algo de lo que la actriz ha hablado en más de una ocasión al compartir su experiencia sobre el proceso de pérdida de peso por el que atravesó, el cual ha hecho de la mano de nutriólogos, entrenadores y, por supuesto, con total disposición para poder lograr una completa transformación, no solo de su físico, también de su persona, luego de haber pasado por un momento de transición en el que sus emociones fueron desestabilizadas. Y aunque Eugenia ha sido sumamente puntual a la hora de referirse a su proceso, dejando en claro que el cambio que logró fue a base esfuerzo y disciplina, ha habido personas que han tratado de utilizar su historia para engañar al público y venderles productos milagros que podrían poner en riesgo la salud de quienes los consuman, además de hacerlos perder dinero. Es por eso que no ha dudado en levantar la voz para denunciar este tipo de prácticas y deslindarse de esta empresa, dejando en claro que ella nunca recomendará dichos productos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Alza la voz y defiende su historia

Fue durante una entrevista que sostuvo con el programa Hoy, que Eugenia ofreció detalles sobre lo que ha venido sucediendo con su imagen en redes sociales, en donde una empresa la ha utilizado sin su consentimiento para vender productos para bajar de peso, a través de una supuesta recomendación suya. “Hay en redes sociales circulando por ahí que yo estoy recomendando unas pastillas, que nada que ver”, comentó la intérprete, alertando a todos sus seguidores de que esta información es completamente falsa. “Cuidado, porque sí me preocupa mucho que toda esta gente que quiere y me cree, caiga en esas cosas. No sé que sea, ni quiero que les pase nada, están atentando contra su salud, con mi imagen y no se vale”, agregó.

En ese mismo sentido, Eugenia se pronunció a favor del ejercicio, la buena alimentación y el esfuerzo diario, por lo que invitó al público a no caer en engaños y hacer caso omiso a productos que prometen grandes cambios con el mínimo esfuerzo. “Yo estoy completamente a favor de hacer las cosas bien, cero pastillas maravilla, por favor no lo hagan, no sirven y atentan contra su salud. Mi imagen jamás la he prestado ni la voy a prestar a recomendar algo que yo no conozco”, sentenció la actriz.

VER GALERÍA

Por otro lado, la guapa actriz dijo que ya está preparando una demanda en contra de un medio de comunicación que se inventó una entrevista para hacerle publicidad a dicho producto, aprovechando la ocasión para dejar en claro que las declaraciones ahí vertidas nunca salieron de su boca. “Se inventaron una entrevista que se supone que me hicieron, que nunca di, en la que ya salí hasta demandada por los médicos y nutriólogos, porque según ellos yo dije que no hay que ir al gimnasio, que no hay que ir con nutriólogos, que no hay que alimentarse bien, que con estas pastillas maravilla yo bajé de peso, eso no es cierto y voy a proceder”, finalizó.

La razón por la que se alejó de las pantallas

Entusiasmada, Eugenia Cauduro retomó su carrera en la actuación sumamente motivada por el apoyo de su público, que durante el tiempo en el que se mantuvo lejos de los reflectores, no dejaba de hacerle sentir su cariño y admiración. Ante la incertidumbre del por qué, en el pasado, se alejó de las pantallas, reveló que atravesó por un proceso personal complicado; un divorcio y una depresión que la llevó a caer en la adicción por el azúcar. “Se me olvidó Eugenia que siempre fue pretendida no quería nada con nadie. Inconscientemente me descuidé, engordé, solo en terapia salió. Un día una amiga me dijo: ‘Cómete un chocolate’. Yo de verdad traía una depresión… hice una adicción terrible al azúcar y así me seguí, y nunca me di cuenta en qué momento de ser talla 5 terminé siendo talla 14. Subí 33 kilos…”, dijo en entrevista con el programa El Minuto que Cambió mi Destino. Ante esta situación nada la detuvo para ponerse de pie, por lo que un buen día decidió volver a las pantallas. “Hasta que empecé a grabar, ese nuevo cuerpo me dio oportunidad de hacer nuevos personajes. Le tengo mucho qué agradecer a esa etapa, todo lo que he aprendido…”, confesó.

VER GALERÍA