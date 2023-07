Humberto Zurita y Stephanie Salas pasean su amor por Buenos Aires

Aunque Humberto Zurita y Stephanie Salas han procurado ser muy discretos con su relación, la cual confirmaron hace algunos meses, de vez en cuando se dejan ver de lo más enamorados, compartiendo algunos momentos en familia, trabajando juntos o viajando por el mundo. Tal y como ha sucedido recientemente, pues la pareja se encuentra de vacaciones por Buenos Aires, Argentina, una ciudad que sin duda los tiene maravillados y desde la que se han dejado ver sumamente enamorados, disfrutando de su amor a plenitud y felices de seguir creando memorias juntos.

El viaje de Stephanie y Humberto

Así lo ha compartido el mismo Humberto a través de sus historias de Instagram, donde ha hecho eco de esta escapada romántica que ha compartido con Stephanie, la cual ha estado llena de momentos especiales para ambos, los cuales guardarán para siempre en su corazón. En las imágenes que ha compartido el actor, los hemos podido ver recorriendo las calles de Buenos Aires en compañía de la guapa actriz, visitando algunos de los monumentos y puntos distintivos de esta increíble ciudad, dejándose ver sumamente enamorados y cómplices durante esta travesía que ha estado llena de momentos irrepetibles.

Si bien, las fotos hablan por sí solas, lo cierto es que Humberto y Stephanie han preferido mantenerse discretos como siempre, por lo que solo se han expresado a través de emojis que hablen del gran amor que se tienen. Tal y como sucedió en la foto en la que aparecen juntos, posando de lo más sonrientes y abrazados, la cual acompañaron de un corazón rojo envuelto en unas llamas, dejando en claro así que su amor cada día crece.

El cariño que el público le tiene a los actores

Fue en diciembre del año pasado cuando Humberto Zurtia y Stephanie Salas decidieron hacer público su romance, luego de que semanas antes se vieran envueltos en un mar de rumores que anticipaban que entre ambos actores había algo más que una amistad, por lo que para evitar malos entendidos decidieron gritar su amor a los cuatro vientos. Algo de lo que Humberto habló durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano. “Nosotros quisimos manejar un perfil muy bajo, yo vengo de un duelo de tres años, no queríamos hacer un ruido innecesario, por respeto también a Stephanie, porque nunca sabes qué dirá la gente, qué pensará y dejamos que las cosas fueran ocurriendo como tienen que ser. ¿Por qué hablarlo?, porque sientes que debes tener esa deferencia con tu público”, explicó el actor quien confesó que tras compartir con el público su relación han recibido muy buenos comentarios por parte de la gente: “Le agradezco enormemente al público el cariño a mi familia, la verdad los comentarios son muy buenos”, finalizó.

Durante esa entrevista juntos, Humberto Zurita recordó los proyectos en los que trabajó junto a Stephanie antes de que Cupido los flechara: “Desde El Protagonista, ella nos hizo favor de trabajar en ese reparto y luego hicimos tres novelas juntos: Al filo de la muerte, El Candidato y Como agua y el aceite. Cristian se la llevaba mucho con nosotros, eran muy amigas, desde entonces la conozco, era una niña”, comentó Humberto, mientras una Stephanie Salas dijo: “Ya crecí”. Sobre esta nueva obra que están haciendo, el actor se dijo muy contento: “La verdad es que nos divertimos mucho, porque improvisamos mucho en muchas cosas, muchas situaciones”, comentó Zurita.

La convivencia entre sus hijos

A mediados de enero, Humberto Zurita, compartió en entrevista con el periodista Edén Dorantes, detalles de la convivencia que ha habido entre sus hijos y las hijas de Stephanie Salas: “La primera vez que nos juntamos era mi cumpleaños, Sebastián me organizó una cosa en el Valle de Guadalupe y me dijo: ‘Va a venir Stephanie, me imagino, y va a venir Michelle también y también va Camila’”, contó el actor. Durante ese encuentro, los chicos recordaron sus memorias de infancia, ya que se han conocido desde siempre, explicó Stephanie: “Ahora que se encontraron veían sus fotos de chiquitos… es inevitable. Mis hijas adoran a Humberto, Michelle lo conoce desde hace mucho tiempo, Camila recién lo conoce y lo adora. Contentos, son los hijos y no se les impone nada, si quieren bien y si no, también”.

