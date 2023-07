Después de dar a conocer su relación en ¡HOLA!, Luz Blanchet habla de Lorenzo Lazo

Una nueva ilusión tocó el corazón de Lorenzo Lazo, quien ahora disfruta de su romance con Luz Blanchet, noticia que ambos confirmaron emocionados a través de las páginas de la revista ¡HOLA!, circunstancia sentimental a la que la pareja se refiere como a “un cruce de caminos afortunado”. Luego de brindar la exclusiva a nuestras páginas, la reconocida presentadora de televisión ha hablado de cómo marcha todo para ella en estos instantes en los que ha podido descubrir la personalidad del economista, con quien logró tener química desde el primer instante. Con total apertura, Blanchet habló de su pareja y destacó varias de sus cualidades, así como de la manera en que surgió su romance en el momento menos esperado, cuando él tomó la decisión de hacerle una invitación que ella aceptó.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable y abierta a compartir, Luz concedió una entrevista al programa televisivo Ventaneando, en el que dio a conocer cómo fue que Cupido logró flecharlos, luego de ser invitada a conducir un evento en el que, precisamente, Lazo fue uno de los presentes. “Ahí estaba Lazo, estaba yo conduciendo, lo tenía yo enfrente. Acabo de conducir, me bajo del escenario, agradezco… y cerquita estaba él. De esas veces que volteas y de repente, él estaba de frente y nos saludamos. De esas caras que se te hacen conocidas por el mismo ambiente y porque te mueves en eventos… En ese momento fue una plática de verdad de cuates, entre todo lo que empezamos a platicar, salió el tema de mis hijos y el rollo de Aitana que sabe que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual le puede servir’. Intercambiamos teléfonos, pasan meses y por ahí de abril me escribe y me dice: ‘Hola Luz, cómo estás, soy Lorenzo Lazo’. Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono, me dice: ‘¿Puedes hablar?’…”, recordó.

La primera invitación de Lorenzo a Luz

En ese espacio, Luz recordó que Lorenzo la contactó para invitarla a la celebración de unos amigos suyos que cumplían años de casados, algo que le llamó la atención y que además la tomó por sorpresa. “Lo primero que me impactó es la seguridad con la que se maneja en todo, es una cosa impresionante. Ni comida, ni cena, ni nada, es un evento personal…”. A partir de ese instante, todo comenzó a tomar rumbo, no sin antes ser muy directa con el economista. “Soy demasiado cerebral, muy analítica, tengo a los niños de por medio, mi vida muy armada. Ya en la siguiente vez que salimos, dije: ‘Yo le voy a platicar las cosas como son, cómo me manejo, porque yo no sé este hombre qué esté buscando de una relación…’”, reveló.

VER GALERÍA

En este instante, Luz afirma sentirse plena y segura de su madurez en el terreno sentimental. Después de todo, los años le han dado la experiencia necesaria para vivir sus relaciones de otra manera. Por tal motivo, se refirió a Lorenzo y a la forma en que los dos asumen este momento. “Estoy muy contenta, es un hombre que sabe perfectamente lo que quiere, no esconde el interés… Es lo padre de estas relaciones cuando son terceras, segundas vueltas, estás ya establecido, ya tienes familia, ya tienes tus hijos, que dure lo que tenga que durar…”, dijo.

Lo que más le enamora de Lorenzo Lazo

Para Luz, el haber coincidido con Lorenzo Lazo ha implicado descubrir a un hombre de muchas cualidades. En entrevista con Ventaneando, la comunicadora revelo qué fue lo que más la conquistó del economista, con quien ha logrado consolidar una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, según contó en su íntima plática con el espacio comandado por Pati Chapoy. “Hay dos cosas que me derriten de un hombre y que es el oído y el cerebro. Un hombre que sabe escuchar, un hombre inteligente, un hombre que sabe tratar a una mujer, un hombre al cual admiras en su profesión, en su desenvolvimiento, es una eminencia hablando de política en general aun cuando es economista, es un hombre complejo…”, explicó durante la charla en la que incluso reveló cómo Lazo suele darle en ocasiones importantes consejos profesionales, los cuales afirma valora demasiado.

VER GALERÍA