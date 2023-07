Nostálgicos, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebran el cumpleaños 14 de su hija Julia

A lo largo de sus 14 años de relación, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina han logrado construir una hermosa familia al lado de sus respectivos hijos, a quienes tuvieron durante relaciones pasadas, pero también de la mano de Julia, quien ha sido el fruto del amor de los actores y la adoración de todo el clan al ser la más pequeña de ellos. Algo que se va visto reflejado en los emotivos mensajes que la familia le ha dedicado a la menor con motivo de su cumpleaños número 14, una ocasión en la que la cumpleañera ha recibido todo el cariño de parte de sus papás a través de las felicitaciones más especiales, en las que por supuesto, han dejado en claro lo orgullosos que están de ella.

Las emotivas felicitaciones de Mayrín y Eduardo

Desde las primeras horas de este 18 de julio, la pareja de actores se pronunció a través de su perfil de Instagram sobre esta fecha tan significativa para ellos, poniendo en alto el gran amor que tienen por su retoño y lo felices que se sienten al verla crecer todos los días. Tal y como lo expresó Mayrín en su publicación, la cual acompañó de un video en el que mostró algunos de los instantes más especiales de la vida de su hija menor. “Mi nena hermosa, ¡felices 14 años! Te amooo y agradezco tanto aprendizaje, toda tu fortaleza y sabiduría tus sonrisas y buenas palabras”, expresó la intérprete emocionada.

Por su lado, Eduardo Santamarina también compartió un lindo video, en el que lleno de nostalgia, mostró algunos de los instantes más entrañables de la vida de su amada Julia, desde que la niña era una bebé, hasta ahora, que está a unos pasos de entrar en la adolescencia. Al pie de su clip, el intérprete expresó: “Una de las dichas más grandes de mi vida es tenerte, Nonita de mi corazón. Feliz cumple, te amo”, expresó el guapo actor, haciendo uso del tierno sobrenombre con el que todos los miembros de la familia suelen llamarla.

Como era de esperarse, sus hermanos mayores también se unieron a la celebración en redes sociales, por lo que a través de Instagram Sotries dedicaron las felicitaciones más especiales a su hermanita. “Feliz cumple, Noni, te amo”, escribió Sebastián Poza sobra una fotografía en la que aparece al lado de Julia, la cual fue tomada durante uno de sus tantos viajes por el mundo. Por su lado, Romina Poza expresó: “Mi Nonita hermosa, ¡feliz cumpleaños!”, sobre una fotografía en la que mostró una rebanada de paste con una velita encendida con la que sorprendió a su hermana en este día tan especial. También José Eduardo, uno de los mellizos que Santamarina tuvo con Itatí Cantoral, dedicó unas lindas palabras a su hermanita: “Felicidades, Noni. Gracias por alegrarme el día siempre”.

El lazo inquebrantable que une a Julia y a la hija de Itatí Cantoral

Durante un reciente encuentro con la prensa, Mayrín Villanueva habló de la gran relación que sostiene su hija Julia con María Itatí, hija de Itatí Cantoral, quienes se tienen un enorme cariño y una complicidad única. “Lo que pasa es que comparten hermanos. Yo creo que la etiqueta y el nombre es lo menos importante, ellas se adoran y se escriben todos los días y se sienten como en casa, porque comparten familia. Son hermanas de vida, yo creo que eso uno lo elige y es más valioso que cuando ya traes el sello”, dijo la actriz en declaraciones retomadas por el programa Hoy. El año pasado, la esposa de Eduardo Santamarina ya había resaltado la dinámica familiar que tienen desde hace muchos años con Itatí: “Pues sí (tenemos una gran relación), a nosotras no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo, al revés, yo comparto, me hace favor de compartir a sus hijos, que son lo máximo esos niños, los educaron que qué impresión”, confesó Villanueva hace unos meses al matutino de Las Estrellas.

