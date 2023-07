Tras un mes de ausencia, Tania Rincón vuelve al programa Hoy

Luego de un mes ausente de las transmisiones del programa Hoy, Tania Rincón volvió al foro del matutino de Televisa, en el que ha logrado consolidarse como una de las conductoras preferidas entre el público. Como era de esperarse, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Arath de la Torre, dieron la bienvenida a la presentadora, quien agradeció el caluroso recibimiento en este espacio en el que ha podido mantener una estrecha cercanía con sus seguidores, a los que ha compartido en más de una ocasión detalles de su vida personal y familiar, como cuando meses atrás anunció su separación. Sonriente, retomó así sus actividades en la emisión, feliz de reencontrase con sus compañeros y de continuar como cada mañana desempeñándose en esta faceta que tanto la motiva.

¿Por qué se ausentó de Hoy Tania Rincón?

Abrazos, aplausos y gritos de emoción, fueron tan solo parte de las muestras de cariño con las que fue recibida Tania, quien se mostró plena al volver a las pantallas tras este periodo de ausencia en el que se ocupó de otros compromisos. “Última vez que te doy permiso de irte tanto tiempo”, dijo con todo el sentido del humor Galilea, a lo que Tania respondió: “A la próxima, copien, por favor, en ese permiso a la señora Galilea”. Recordemos que Tania hizo una pausa de su trabajo en el programa Hoy para cumplir con las transmisiones del canal TUDN, a cargo de cubrir la Copa Oro, en la que por cierto México resultó ganador. “Pero valió la pena porque ganó la Selección”, dijo Arath de la Torre. “¡Ganó la Selección Mexicana!”, apuntó Rincón, para luego dedicar un aplauso a este triunfo que ha generado toda una conversación.

El anuncio del regreso de Tania fue celebrado por los televidentes. Desde los primeros minutos de la transmisión del matutino, las redes sociales del programa hicieron eco de esta noticia, revelando una fotografía de la comunicadora posando guapísima desde el foro televisivo. Por supuesto, ella respondió a este detalle dejando ver lo emocionada que se encontraba. “¡Más que feliz de estar de regreso!”. De esta manera, Tania retoma su rutina tras este periodo inmersa en nuevos retos profesionales, tal cual ocurrió cuando en noviembre de 2022 voló hasta Qatar, en Doha, para participar en las transmisiones del Mundial de Futbol realizado por aquella ciudad, desde donde, por cierto, compartió fotografías y postales que fueron muy comentadas.

Tania Rincón y cómo fue permanecer lejos de sus hijos

Debido a sus compromisos con el canal TUDN y la Copa Oro, Tania tuvo que viajar a Estados Unidos y Canadá por un mes, tiempo en el que se mantuvo lejos de sus hijos. Al respecto, la presentadora ha hablado sobre cómo asume esta situación, sin poder evitar sentirse un poco culpable a raíz de los compromisos de su actividad profesional. “Entendiendo que la culpa nunca se va a ir y más bien camino de la mano con ella, trato de que los momentos en los que estoy con ellos sean momentos de calidad completamente, soy una mamá presente, me olvido del teléfono y de todo…”, dijo en días pasados en entrevista con TVyNovelas, espacio en el que dio muestra de la madurez con la que hoy transita por este periodo en el que su crecimiento profesional ha sido rotundo en todos los sentidos.

En otro momento, Tania además se sinceró sobre la manera en que ha logrado que sus pequeños, Patricio y Amelia, sean conscientes de su actividad profesional. “Hay que dejar fluir, tienes que desprenderte y hacerles ver que el hecho de que su mamá trabaje es parte de sus sueños, porque de pronto, como mamás no nos damos cuenta de la cantidad de esfuerzos que hacemos, de los sacrificios, de lo que dejamos de hacer por, de alguna manera, ser el corazón de un hogar y hacer que todo funcione”, comentó. En otro momento, a través de su cuenta de Instagram, también reflexionó sobre la situación de partir a la Copa Oro, y cómo esto le generó una mezcla de sentimientos. “Un dos tres por mí y por todas las mamás que trabajamos y que no se ustedes, pero nos toca convivir con un sentimiento de culpa por dejarlos. Hoy me toca irme a Copa Oro y me ausento de casa por un mes. Profesionalmente me voy orgullosa y contenta con mi trabajo que me tiene aquí creciendo todos los días. Pero mi versión de mamá viene con el corazón poquito apachurrado y aunque me repito constantemente que Patricio y Amelia también tienen que ver a una mamá luchando y cumpliendo sus sueños no te acostumbras a esta sensación agridulce”, escribió.

