El arresto de Gigi Hadid

Las aguas parecían haberse calmado por completo alrededor de Gigi Hadid. Después de la polémica en la que se vio envuelta con su ex pareja, Zayn Malik, los últimos meses la modelo se había enfocado por completo a su carrera. Tras el éxito de su debut en la conducción en un reality show de Netflix sobre el mundo de la moda, Gigi había continuado con su fructífera carrera sobre las pasarelas. Apenas hace algunas semanas se le veía feliz en París, en donde se llevaba a cabo la semana de la Alta Costura. Otra muestra de que las cosas iban por mejor camino eran las declaraciones de Zayn, que después de más de seis años, daba su primera entrevista y abordaba el tema sobre el altercado que había tenido con la madre de la modelo, Yolanda Hadid. El ex integrante de One Direction hablaba de la buena relación que lleva con Gigi co-criando a su hija y todo parecía haber tomado su curso. Con lo que no contaba Hadid es que, durante sus vacaciones de verano, se vería envuelta en una polémica que esta mañana ha llegado a los titulares de todo el mundo. Según han confirmado distintos medios estadounidenses como People y TMZ, la modelo fue arrestada a su llegada a las Islas Caimán por posesión de estupefacientes y parafernalia para su consumo, crimen del que se habría declarado culpable, pagando una fianza para poder quedar en libertad.

¿Qué pasó con Gigi Hadid en las Islas Caimán?

Según el medio local Cayman Marl Road, la modelo aterrizó en el aeropuerto internacional Owen Roberts, en un vuelo privado, el pasado 10 de julio, para pasar unas vacaciones con sus amigas. Fue a su llegada cuando los agentes del Customs & Border Control descubrieron en su equipaje a través de una supervisión por scanner y una posterior revisión manual, ganja -término que se utiliza para referirse al cannabis- y lo que se denominó como utensilios para su consumo, lo cual se conoce en términos legales como parafernalia. Según este mismo medio, las cantidades eran relativamente pequeñas, por lo que se determinó que eran para uso personal.

A pesar de esto, las autoridades arrestaron tanto a Gigi, como a una de las personas que iban con ella, con cargos de importación de marihuana y utensilios para su consumo, ambas se declararon culpables, según se lee en los registros de la corte que fueron liberados un día después. La modelo y su amiga fueron procesadas en el Royal Cayman Islands Detention Center, el cual pudieron dejar tras pagar una fianza de 1,000 dólares cada una y, aunque el medio local reporta que se ha dejado el caso abierto para investigarse, en Estados Unidos se habla de que el incidente ha quedado completamente atrás.

Las palabras del vocero de Gigi

Después de que se diera a conocer esta situación, un vocero de la modelo declaró para People: “Gigi estaba viajando con marihuana comprada legalmente en la ciudad de Nueva York con una licencia médica. También es legal para uso medicinal en Grand Cayman desde 2017, Su registro se mantiene limpio y disfrutó el resto de su tiempo en la isla”.

Las vacaciones continuaron

Tal como indicó el vocero de la modelo, este incidente no se interpuso en las vacaciones de Gigi y sus amigas, quienes desde la isla han seguido compartiendo imágenes de los momentos que están pasando ahí. Al parecer, haciendo referencia a la noticia que ha corrido esta mañana, Gigi compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se le ve disfrutando en la playa, junto al que escribió: “All’s well that ends well”, título de una de las obras de William Shakespeare que coloquialmente se traduce a: ‘Bien está lo que bien acaba’. Previo a esto, había compartido dos publicaciones más desde el destino turístico, así como algunas historias con sus amigas y hasta un Tiktok.

Las palabras de Zayn sobre Gigi

Después de años de silencio, Zayn decidió conceder una entrevista al podcast Call Her Daddy, en el que aceptó hablar sobre algunos controvertidos temas que nunca antes había abordado como las acusaciones de Yolanda Hadid en su contra. En medio de esto, también se refirió a cómo es actualmente su relación con Gigi: “La crianza compartida es buena. Tenemos una muy buena relación con Khai, ella es lo más importante. Creo que va bien”. Sobre los problemas con su ex suegra dijo: “Cualquier tipo de narrativa en internet que pudiera hacer que mi hija mirara atrás y leyera sobre eso es algo que… No tendría sentido…Creo que lo manejé de la mejor manera. De una manera amistosa y respetuosa, y eso es todo lo que hay que decir”.

