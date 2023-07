Sofia Vergara y Joe Manganiello ponen fin a su matrimonio tras siete años juntos

Aunque Sofia Vergara y Joe Manganiello eran considerados como una de las parejas más sólidas de Hollywood por sus fans, las últimas semanas comenzaron a sonar fuertemente los rumores de que la magia entre la pareja se había esfumado, por lo que habían tomado la decisión de separarse. De hecho, las especulaciones crecieron aún más luego de que durante el cumpleaños de la hermosa actriz, el cual celebró el pasado 10 de julio en Italia, pues el actor no acompañó a Sofia en esta fecha tan especial y solo se limitó a enviar un frío mensaje a través de sus redes sociales. Y aunque muchos de sus fans mantenían viva la esperanza de todo se tratara de simples rumores, la tarde de este lunes 17 de julio Sofia y Joe finalmente han confirmado su separación.

El comunicado de Sofia y Joe

Fue a través de un breve comunicado publicado por Page Six que Sofia y Joe informaron que, tras siete años de matrimonio, habían tomado la decisión de separarse, una noticia que sin duda ha tomado por sorpresa a sus fans, pues a pesar de los rumores, la pareja siempre se había mostrado unida y su amor parecía inquebrantable. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos", dijo la pareja en un comunicado conjunto. "Como dos personas que se aman y se preocupan mucho el uno por el otro, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas", finalizaron.

Sofia Vergara continúa celebrando su cumpleaños 51 en Italia con algunos amigos y familiares cercanos. Sin embargo, llamó la atención de sus fans el hecho de que la exestrella de Modern Family no lleve puesto su anillo de bodas, además de que en ninguna de sus publicaciones al respecto ha aparecido Manganiello. Razón por la que los rumores tomaron fuerza hace unos días, pues además Joe se limitó a desearle un “feliz cumpleaños” a Sofia, sin ninguna otra muestra de cariño, más que una foto tomada durante uno de los cumpleaños pasados de la actriz.

Por otro lado, Page Six también citó a una fuente cercana a la pareja, quien habló de cómo es en la actualidad la relación de Sofia y Joe, detallando que por el momento se encuentran distanciados, replanteándose su relación y mirándola desde una nueva perspectiva y por separado. “Sofia y Joe se han estado distanciando desde hace un tiempo y se están distanciando el uno del otro para contemplar su futuro”, señaló el medio.

Sofia y Joe fueron vistos por última vez el mes pasado en Hoboken, New Jersey, cuando Vergara visitó a Manganiello, en el set de su nuevo proyecto Nonnas, en el que comparte créditos con Vince Vaughn. Sin embargo, pese a la pareja era afecta a dejarse ver en redes sociales en su día a día, desde finales de junio Joe no ha vuelto a aparecer en el feed de Sofia, algo que por supuesto no ha pasado desapercibido para sus fans, quienes hasta hace unas horas se preguntaban por el paradero del guapo actor, mientras cuestionaban a la actriz sobre las razones por las que no la había acompañado a celebrar su cumpleaños.

Siete años de amor…

Sofia Vegara y Joe Manganiello se casaron en Palm Beach, Florida en noviembre de 2015. Siete años después, la pareja celebraba por todo lo alto su aniversario, haciendo una pequeña retrospectiva de aquel idílico día en el que se prometieron amor eterno, incluida una foto de los dos intercambiando sus votos y bailando en la recepción. En aquella ocasión, la pareja subtituló su publicación con un sincero “Te amo”, frase que acompañaron de emojis de corazón.

En agosto de 2020, Joe Manganiello se sinceró respecto a su amor por Sofia y la forma en la que supo que ella era el amor de su vida. “Supe bastante rápido que podía confiar en ella, y ella supo bastante rápido que podía confiar en mí”, expresó el actor en entrevista con People. “Y ambos somos el tipo de personas que son capaces de poner a la otra persona por delante de nosotros mismos. Yo era capaz de anteponer sus deseos a los míos, fueran los que fueran, y ella era capaz de hacer lo mismo. Una vez que tienes eso, no lo sueltas”, agregó.

