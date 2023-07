Galilea Montijo: 'Me di cuenta de muchos errores que cometía'

Entregada a su carrera y cumpliendo de manera cabal con cada uno de sus compromisos laborales, Galilea Montijo ha tenido que repartir su tiempo entre el programa Hoy, las galas de La Casa de los Famosos y sus participaciones semanales en Netas Divinas, un proyecto en el que ha mostrado su faceta más personal al sincerarse sobre distintos episodios de su juventud, la maternidad y otros sensibles temas de carácter amoroso como su difícil separación de Fernando Reina, padre de su hijo Mateo. Ha sido en la más reciente emisión del programa de Unicable que la conductora de Televisa ha confesado que solía pensar en la ayuda psicológica bajo una perspectiva negativa hasta que hace unos años atrás aceptó tomar terapia junto a su pareja. Fue a partir de este proceso, según contó, que se percató de la importancia de acudir con un experto en materia de salud mental que le ayudara a mirar con mayor amplitud y profundidad su situación actual e, incluso, a darse cuenta de algunos complicados asuntos que arrastró de su niñez a su vida adulta.

Siempre dispuesta a abrir su corazón sobre su vida privada, la presentadora compartió cómo cambió su opinión sobre la terapia: “Yo antes tenía la idea, como mucha gente, que el ir al psicólogo o al terapeuta era porque estabas loca o algo negativo, y hace seis-siete años, que por primera vez intenté ir con la terapetua en pareja, me di cuenta que pues sí todo ser humano lo necesita. No es una cuestión de locura, al contrario siempre vas a necesitar al terapeuta o al psicólogo porque es alguien externo al problema que tú estás pasando y es como tu diccionario de todos los días”.

Destacando lo fundamental que fue para ella empezar un proceso de la mano de un terapeuta, Galilea indicó que conversar con alguien ajeno a su vida le ayudó a arrojar luz sobre los tropiezos o equivocaciones del pasado. “Me encanta platicar porque me di cuenta que hay muchas cosas que traía arrastrando desde niña y que no sabía que me hacían tanto daño ahora de adulta y me di cuenta de muchos errores que yo cometía, pero sin querer o sin pensarlo porque era lo que sabía”, añadió antes de recalcar lo trascendental de tratar la salud mental desde la infancia: “No recuerdo qué artista propuso en el senado, algo así, en Estados Unidos, que en las escuelas deberían de impartir cursos de salud mental a los niños, y sí, creo que es un diccionario básico”.

Emocionada por el rotundo éxito que ha tenido La Casa de los Famosos, Galilea habló de su experiencia en el proyecto y compartió cómo lidia con los comentarios que circulan en redes sociales. “Ha sido un bombazo, creo que ni nosotros nos esperábamos tal rating y agradecidos con el público porque al final los de adentro hacen la historia, los que terminan la historia es el público, son los que votan. Yo creo que es parte de la vida, incluso de la misma casa, tres habitantes van a tener una historia diferente a como ellos la perciben, entonces así lo entendemos. Yo trato de no ver, no leer. Solamente estoy trabajando y amo mi trabajo”, dijo en un reciente encuentro con la prensa.

Respecto al problema que tuvo con sus prótesis dental durante la cuarta gala del reality, la conductora indicó que aún no ha tenido la oportunidad de acudir con su médico señalando que ha pasado por intensos días de trabajo que además compagina con la maternidad: “Ando entre Netas Divinas, correr a ver a mi hijo y el programa. La verdad es que termino a las 2 de la mañana, 2:30 voy durmiendo, trato de no faltar a Hoy porque si algo me ha dado todo esto también es ser parte de Hoy, trato de no fallarle y trato también de estar al 100 por ciento en todos los proyectos”.

Tras recordar su paso por Big Brother, reality en el que participó en 2002 y que tenía un formato similar a La Casa de los Famosos, Galilea hizo mención de la exposición que tiene como figura pública. “Yo nada más tengo cada semana para estar expuesta y esto es de lunes a viernes”, comentó antes de aclarar que nunca volvería a estar en un reality de ese tipo: “No, no lo haría, te voy a decir por qué (...) No soy la misma, todos los seres humanos cambiamos todos los días, y yo no soy la misma de hace veintitantos años que entré a Big Brother”.