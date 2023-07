El espectacular vestido Tiffany & Co. que Beyoncé utilizó en concierto; requirió 200 horas de elaboración De acuerdo con la firma joyera, el vestido es un símbolo del arte innovador de la diseñadora Elsa Peretti, quien es pionera en la confección de piezas con plata fina

Sin duda alguna la cantante estadounidense Beyoncé es una de las máximas referentes de la música en habla inglesa y de la industria a nivel mundial. A lo largo de su extensa carrera de más de dos décadas ‘Queen B’ ha experimentado con diversos géneros, sobresaliendo el R&B, pop soul y el hip hop, lo que la hace una mujer versátil que se reinventa con cada lanzamiento discográfico. Su talento sumado al trabajo constante la convirtió, durante la última edición de los premios Grammy —celebrada en febrero- en la persona más galardonada de la historia de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, con un total de 32 gramófonos. Pero dicho logro fue únicamente la antesala de un año repleto de proyectos para la también productora, pues el 10 de mayo inició su novena gira internacional titulada ‘Renaissance World Tour’, alusiva a su más reciente álbum de estudio. La serie de conciertos destaca por su concepto futurista e innovador, donde los visuales y la moda juegan un papel fundamental, siendo los vestuarios uno de los elementos más halagados por la crítica, para ejemplo el vestido hecho a la medida de la firma Tiffany & Co. que portó al presentarse en Toronto, Canadá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Tiffany & Co. anunció complacida que Beyoncé se enfundó en un vestido hecho a su medida. Se trata de una pieza inspirada en dos diseños icónicos de Elsa Peretti (pionera en la elaboración de artículos con plata fina): ‘Diamonds by the Yard y Mesh’. Para la elaboración de esta prenda única se requirió de brillantes cadenas de piedras encastadas en bisel que se yuxtaponen en una sensual malla. En relación con la fabricación de esta impresionante pieza, fue necesaria la obtención de 150 pies de cinta de malla así como 300 mil anillas colocadas en el contorno del cuerpo incluidos los hombros y los paneles laterales. Finalmente uno de los datos más impactantes recae en el tiempo que conllevó su manufactura, teniendo en su haber 200 horas de trabajo. “El vestido es un símbolo de arte innovador de Peretti, de su sensibilidad por el estilo moderno y de su excepcional artesanía”, expresó la firma.

Pero el vestido no lo fue todo, pues la intérprete de ‘Single ladies’ acompañó el exclusivo diseño con unos aretes vintage Tiffany & Co. de oro y diamantes lanzados entre 1970 y 1980; sumó también al look una tobillera personalizada de la misma firma joyera en platino de diamantes, reafirmando con ello que Tiffany es la joyería oficial del tour.

VER GALERÍA

La joyería oficial del tour internacional

En mayo pasado Tiffany & Co. informó con dicha que es la joyería oficial de la gira. “La máxima ganadora de Premios Grammys en la historia se presentará con excepcionales diseños de Tiffany & Co. creados especialmente para ella”, escribió la marca. “Para el Renaissance World Tour, el ícono de la cultura pop moderna deslumbrará al público alrededor del mundo con creaciones únicas y diseños inspirados en los extensos archivos y colecciones principales de la casa”. La empresa mostró fotografías de las joyas que son utilizadas por la artista, entre las que destacan los aretes Twisted hechos a la medida, un monitor de audio personalizado en platino con diamantes engastados de 4.5 quilates y aretes de archivo de la década de 1990. Finalmente se añaden unos aretes Tiffany, los cuales se caracterizan por los eslabones que se inspiran en la arquitectura de Nueva York.

Beyoncé y Tiffany & Co.

Además de diseños únicos y exclusivos, Beyoncé también toma prestadas piezas elaboradas por Elsa Peretti, así como otras icónicas creaciones de la marca. Esta no es la primera vez que ambas partes colaboran, pues la actual unión se trata solo de la continuación de la campaña que la cantante protagonizó en 2022: Lose Yourself in Love.

VER GALERÍA

El 2 de septiembre de 2022 Tiffany & Co. informó que Beyoncé era la protagonista de su nueva campaña, que de acuerdo con la firma, se trató de “un homenaje con elegancia feroz a la alegría de ser uno mismo sin pedir disculpas, una llamada para abrazar el poder de la posibilidad (…) Beyoncé es una inspiración para muchos porque encarna estas cualidades”. El video de la campaña se inspiró en la canción Summer Renaissance, que representa en buena medida la esencia de la más reciente producción discográfica de la originaria de Houston. La campaña se filmó en la ciudad de Los Ángeles y tuvo entre la dirección a Mason Poole, fotógrafo de la cantante.