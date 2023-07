Desde Nueva York, Eduardo Videgaray celebra su cumpleaños en compañía de Sofía Rivera Torres

Han sido días muy especiales para Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, quienes desde hace unos días se encuentran de paseo en Nueva York en compañía de Andrea, la hija del presentador, quien próximamente tomará un curso en Yale, por lo que la pareja ha aprovechado para acompañar a la jovencita hasta su nuevo lugar de estudios y de paso disfrutar de La Gran Manzana. Un viaje que ha sido doblemente especial, pues también ha servido como celebración por el cumpleaños número 54 del comunicador. Algo de lo que Sofía ya hablaba recientemente en sus redes sociales, donde además de explicar el motivo de su ausencia en redes y en las galas de esta semana en La Casa de los Famosos, dejaba en claro lo importante que era para ella poder tomarse un tiempo para pasar en familia y celebrar a lo grande a su marido.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La emotiva felicitación de Sofía para Eduardo

Es por eso que, a través de sus redes sociales, la presentadora no ha perdido la oportunidad de dedicarle un divertido mensaje a su famoso esposo, quien este día se encuentra de celebración. La actriz se valió de un divertido video en el que se les puede ver riendo a carcajadas, mientras usan un filtro virtual que los hace ver como si estuvieran sin pelo, dejando en claro la complicidad que existe entre ellos y que los ha mantenido unidos a lo largo de estos años que llevan juntos. Al pie del video, Sofia dedicó unas emotivas palabras al cumpleañero, en las que se mostró muy orgullosa de él y de lo que juntos han construido. “Amor mío, gracias por enseñarme que la risa es la mejor medicina y que no hay ningún obstáculo que nos estorbe si estamos juntos. Hoy celebro tu vida, festejo que cumplas un año más rodeado de gente que te admiramos y te amamos”, compartió conmovida la también presentadora.

Pero Sofía no fue la única en pronunciarse al respecto, también lo hizo Andrea, la hija que Eduardo tuvo con Mónica Abín, quien a pesar de llevar una vida alejada de los reflectores y de procurar un perfil bajo, envió un lindo mensaje a su papá a través de redes sociales, el cual Eduardo retomó en sus historias de Instagram. “Felicidades al mejor papá. Te amo”, escribió la jovencita en Instagram, acompañando su mensaje de una linda fotografía del pasado en la que se le puede ver muy feliz al lado de su famoso papá.

Cabe destacar, que Eduardo también ha hecho eco de esta fecha tan significativa para él a través de su perfil de Instagram, donde se ha dejado ver con tres tarros de cerveza en mano, listo para celebrar por todo lo alto su llegada a los 54 años, muy bien acompañado de su hija y de su esposa, quienes se han encargado de hacer sentir al conductor el más especial en su día. “¡Brindis cumpleañero! ¡Salud! @sofiariveratorres mi gran compañera.

¿Volverá Sofía a las galas de La Casa de los Famosos?

Luego de varios días de ausencia en el programa y en medio de rumores que apuntaban a que la presentadora no regresaría a las galas por un tema relacionado con la producción, Sofía Rivera Torres reapareció en redes sociales para disculparse con sus fans por haberse mantenido alejada de las redes sociales, explicando así los motivos de su ausencia en las galas de La Casa de los Famosos, prometiendo estar más conectada de ahora en adelante y compartiendo detalles de su viaje. “Lamento que he estado medio desconectada, me parecía importante dedicarle también a la familia, nos vemos de regreso en unos días en México en las galas, por supuesto, y pues les mando besitos y les estaré compartiendo para que no me reclamen que ando muy perdida”, expresó la presentadora, dejando en claro que regresará a La Casa de los Famosos.