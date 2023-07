'Estoy tratando de empezar a soltar', Sandra Echeverría sobre su relación con Leonardo de Lozanne

Sin duda alguna, el amor de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne es a prueba de todo. Algo que ha quedado demostrado en más de una ocasión y sobre todo después de su separación, pues luego de un largo proceso de transición, en el que tuvieron la oportunidad de reflexionar por separado sobre lo que ambos querían de su relación, finalmente decidieron retomar su matrimonio, ahora desde una nueva perspectiva, en la que los errores que cometieron en el pasado se han convertido en grandes lecciones que ahora los fortalece como pareja. Algo de lo que Sandra Echeverría habló en una reciente entrevista, en la que como pocas veces lo ha hecho, habló de su relación con el cantante de Fobia, específicamente de aquellos rasgos de su personalidad que la llevaron a cometer algunos errores como pareja y sobre lo que ha podido reflexionar y trabajar, para lograr se una mejor persona.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lo que dijo Sandra sobre su relación con Leonardo

Fue durante su asistencia al podcast El Rincón de los Errores, conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez, en el que a corazón abierto admitió haber sido una persona un tanto controladora en todos los sentidos de su vida, lo cual también la llevó a tomar decisiones no del todo pensadas a la hora de formar una vida al lado de Leonardo. “De repente manipular, o sea me ha tocado convivir con gente que tiene personalidades completamente distintas a la mía, y me he dado cuenta que la única forma de que actúen es presionando”, compartió Sandra. “Y estoy tratando de empezar a soltar eso, porque lo que también no está padre es estar viviendo, forzando algo, o presionando a alguien”, agregó.

En ese mismo sentido, Sandra se sinceró respecto a la forma en la que se dio cuenta que presionando a la gente para que sucedieran las cosas como ella esperaba no era lo mejor para nadie. “(Cuando presionas a alguien para que haga las cosas) lo hacen de mala gana y luego están ahí todos arrepentidos haciéndolo por ti, y tú sabes que están haciéndolo por ti, que no están pasándosela bien, entonces yo pasé a hacer ese círculo en el que ya nadie se la pasaba bien”, compartió, tomándose la libertad de hablar de su relación con Leonardo, para poner un ejemplo. “Por ejemplo, yo me casé con Leo, pero él no se quería casar, él ya había tenido dos hijos, él ya se había casado, él era divorciado, lo que menos quería era volverse a casar, y fue de: ‘Pues yo sí me quiero casar’”, compartió Sandra con total honestidad. “Entonces ya fue una cosa que él no quería hacer, sí fue como una cosa incómoda, tanto para él como para mí, porque yo sabía que lo estaba haciendo por mi de una forma a lo mejor no adecuada y deseada. Y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo no fue lo ideal”, expresó.

VER GALERÍA

Sin embargo, Sandra dejó en claro que, pese a que las cosas se dieron de esa forma, ninguno de los dos se arrepintió de haber decidido llegar al altar, pues a pesar de los momentos de crisis, hoy han decidido seguir adelante como matrimonio y familia. “Al mismo tiempo no nos arrepentimos, al contrario, tenemos un matrimonio maravilloso, tenemos un niño de siete años, que tampoco quería él tener hijos, entonces fue un poco lo mismo… Y ahorita es lo máximo y lo agradezco todos los días, pero sí fue un camino difícil”, sentenció.

Sandra aprendió de sus errores

Cabe destacar que, aunque dicha entrevista se publicó este fin de semana, se grabó algunas semanas atrás, cuando Sandra y Leonardo aún estaban separados. Sin embargo, desde entonces, la actriz se mostraba esperanzada en que su relación con el cantante volvería a tomar su curso, pues ambos habían estado trabajando en los rasgos de sus respectivas personalidades para lograr la reconciliación, algo que finalmente se logró. “Lo más importante es aprender a verlo, hacerte consciente de cuáles son sus errores, y se los cuento porque llevo siete meses separada, y estamos en vías de ver si hay forma de que podamos volver a funcionar, porque finalmente somos dos seres que nos amamos mucho, hay mucho amor de por medio, tenemos un hijo maravilloso, entonces a mí me ha tocado ver qué es lo que he hecho mal, en lugar de estar señalando lo que el otro hizo mal”, compartió. “Lo primero que puedo cambiar es dejar de presionar, empezar a fluir más, soltar y aprender a delegar, porque de repente uno se vuelve tan controlador que piensas que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer igual de bien que tu”, reflexionó.

VER GALERÍA