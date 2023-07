'Soy una mejor persona desde que estoy contigo', Pato Borghetti a Odalys Ramírez por su cumpleaños 36

Sin duda alguna, Odalys Ramírez y Pato Borghetti han logrado construir una sólida relación basada en la confianza, el amor y el profundo respeto que se tienen, lo que les ha permitido formar una hermosa familia al lado de sus dos hijos, Gia y Rocco, así como de Santino, el hijo que Pato tuvo con Grettell Valdez en el pasado. Algo de lo que los guapos presentadores han dado muestra en sus redes sociales, donde suelen compartir algunos detalles de lo que sucede en sus carreras, pero también en su vida íntima, haciendo siempre partícipes a sus fans de los momentos más especiales de su día a día. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando los Borghetti-Ramírez celebraron por todo lo alto el cumpleaños número 36 de Odalys, una fecha que sin duda sirvió como pretexto para hacerle saber lo querida y admirada que es la presentadora, algo que se vio reflejado en el emotivo mensaje que el conductor de Venga la Alegría le dedicó a su mujer, en el que se dijo sumamente enamorado de ella y feliz de poder caminar con ella de la mano.

El romántico mensaje de Pato para Odalys

A través de su perfil de Instagram, Pato compartió una fotografía tomada durante el festejo que organizó para celebrar la vida de Odalys, una ocasión en la que se dejaron rodear por sus seres queridos y sus amigos más cercanos, en una celebración en la que no faltaron los globos, el pastel y por supuesto, Las Mañanitas. Al pie de dicha publicación, Pato escribió unas palabras dedicadas a Odalys, en las que no pudo ocultar lo mucho que la ama. “¡Ya en unos minutitos cumple años la chica que me gusta! ¡Pero empezamos a festejarla antes! Cuando pienso que no puedo estar más enamorado de ella, empieza un nuevo día y ¡me doy cuenta de que sí!”, expresó el intérprete sumamente conmovido en las primeras líneas de su mensaje.

Pato continuó refiriéndose al inicio de su relación y a la forma en la que ha evolucionado, mostrándose emocionado al recordar todo lo que juntos han logrado y construido a lo largo de estos años. “¡Qué suerte haberte encontrado y perseguido para pedirte el pin de Blackberry! Quién iba a pensar, mientras corrías para no dármelo, que 12 años, dos hijos y un Santo después, seguiríamos tan enamorados y ¡festejando la vida juntos! Sin duda, soy una mejor persona desde que estoy contigo y ¡amo que generes eso en mí! Felicidades, Odalys. ¡Gracias a toda la familia y amigos que estuvieron!”, expresó el también cantante.

¿Cómo reaccionó Odalys?

Como era de esperarse, Odalys no tardó en reaccionar al mensaje del padre de sus hijos, por lo que en la sección de comentarios escribió: “¡Te amo tanto! ¡Gracias por hoy! ¡Gracias por siempre! Mi vida es más linda porque tú estás en ella. Tú y nuestra hermosa familia son el mejor regalo”, expresó conmovida la presentadora de ¡Cuéntamelo Ya!

El mensaje de Odalys al cumplir 36 años

Por su lado, Odalys Ramírez también se ha pronunciado en sus redes sociales sobre esta fecha tan significativa para ella, compartiendo algunas fotografías del increíble e íntimo festejo que tuvo este fin de semana, en donde estuvieron como invitadas algunas de sus amigas y compañeras de programa como Maky, además de un emotivo mensaje en el que se mostró agradecida por todo lo bueno que la vida le ha dado, y por estar rodeada de mucho cariño. “Mañana cumplo 36 años. Y justo así recibo esta nueva vuelta al sol. Agradecida, rodeada de una familia maravillosa y amigos que se han convertido en familia”, expresó la presentadora. “Con muchas ganas de seguir aprendiendo. De seguir amando intensamente y de disfrutar cada minuto de cada día. ¡Feliz cumpleaños a mí!”, finalizó.

