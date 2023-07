¿Victoria Beckham volverá a las Spicer Girls para los 30 años de la banda?

Sin duda alguna, las Spice Girls marcaron toda una época con su música y sus looks, por lo que a pesar de haberse separado hace más de 25 años, su legado sigue vigente y generando la misma euforia de entonces entre sus fans. Es por eso que, ahora que se acerca la celebración de los 30 años de la agrupación, todo parece indicar que Emma Bunton, Geri Horner, Melanie C y Mel B se reunirán para celebrar con una gira en la que recordarán sus más grandes éxitos, tal y como sucedió en 2019. Y aunque en los últimos años la alineación de la banda ha sido de cuatro, todo parece indicar que Victoria Beckham esta vez también se unirá a sus compañeras, por lo que la emoción de los fans está por los cielos.

Lo que se sabe del regreso de Victoria a las Spice Girls

Así lo han detallado medios locales como The Sun, que han citado a fuentes cercanas a la agrupación, quienes han confirmado que Victoria se unirá a sus compañeras en esta ocasión. “Durante los últimos años, las Spice Girls han estado operando día a día como cuatro pero, por primera vez en mucho tiempo, Victoria ahora está contribuyendo y feliz de celebrar un hito: Treinta años de poder femenino”, compartió.

En ese mismo sentido, la fuente detalló que por ahora no hay una fecha establecida para este reencuentro, sin embargo, aseguro que las cinco integrantes están en contacto directo y constante, algo que no había sucedido desde su reencuentro en 2012, cuando tuvieron una participación especial en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. “Los horarios de todas son bastante complicados, por lo que es difícil reunirlas en una fecha determinada. Pero en los últimos seis meses han tenido más contacto que en cualquier otro momento desde los Juegos Olímpicos de 2012”, puntualizó.

A pesar de esto, se contempla que las Spice Girls encabecen un importante festival el próximo año, lo cual apunta a que será algo sumamente especial, sobre todo para Victoria, quien en 2024 también llegará a los 50 años, por lo que la celebración será doble. “Victoria cumplirá 50 años el próximo año, por lo que serán dos aniversarios demasiado buenos como para que se puedan perder. No habrá música nueva y Victoria está convencida de que no quiere actuar en vivo a menos que sea una oportunidad única increíblemente emocionante. El grupo ha estado en conversaciones para encabezar Glastonbury y esto encajaría con la estética 'genial' de Victoria. Y, ciertamente, a su esposo David y a sus cuatro hijos les encantaría”, afirmó la fuente.

Por otro lado, como parte de las celebraciones, se espera que las Spice Girls también tengan un documental que muestre la historia del grupo y su recorrido a lo largo de estos 30 años en los que a pesar de no haber estado unidas como grupo, no han dejado de trabajar por separado, llevando siempre con orgullo el haber pertenecido a una de las agrupaciones más populares e icónicas de los 90 y de la historia de la cultura pop. “Las chicas han discutido un documental que mostraría imágenes detrás de escena nunca antes vistas, además de entrevistas actuales. Las cinco están listas para conmemorar los 30 años de alguna u otra forma. Es muy emocionante”, detalló.

¿Por qué Victoria se negaba volver a las Spice Girls?

La última vez que Victoria Beckham actuó con las Spice Girls fue en 2012, cuando tuvieron una actuación especial en los Juegos Olímpicos de Londres. Y aunque en los últimos 10 años el grupo ha tenido algunos reencuentros, en ninguno de ellos ha estado Victoria por esta razón: "Me divertí mucho estando en las Spice Girls. Pero creo que ahora, con todo lo que tengo con mi línea de moda y mi línea de belleza, y con cuatro hijos, no podría comprometerme con eso", dijo Beckham en 2022, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de regresar a la banda en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen.