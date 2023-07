'Supermodelos', el documental que retrata la consolidación de las estrellas de los 90´s

El verano ya llegó, y con él una oleada de estrenos para el mundo del entretenimiento y las producciones audiovisuales, no obstante son pocos los contenidos que gozan de la ansiada espera por parte del público. Es probable que ya hayas escuchado sobre las películas Barbie’ y ‘Oppenheimer’, cintas que se perfilan como los éxitos cinematográficos del año, sin embargo, la industria de los documentales no se queda atrás, y de la mano de la plataforma de streaming Apple TV+ trae una pieza imperdible para los amantes de la moda, las pasarelas y la alta costura: ‘Supermodelos’. Se trata de una serie documental que recoge los testimonios, vivencias y retos de cuatro de las máximas exponentes del modelaje internacional de la época dorada, misma en la que el término que da nombre al proyecto se acuñó, tomando como base las cimentadas carreras de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington.

¿De qué trata?

Anunciado desde 2020, ‘The Supermodels’ (como se le conoce en inglés) tiene por objetivo mostrar a la audiencia una perspectiva realista de lo que significa pertenecer a la industria de la moda desde el papel de quien porta los diseños y desfila frente a las cámaras. El documental está dividido en cuatro capítulos en los que se destacará la carrera de cada una de las estrellas participantes. “El acceso sin precedentes a las modelos lleva a los espectadores detrás de la cámara y más allá de las pasarelas, revelando cómo dominaron el mundo del modelaje de élite mientras iluminaban un vínculo que por sí solo cambió la dinámica de poder de toda una industria”, difundió la plataforma en un comunicado.

‘Supermodelos’ tiene como punto de partida la reunión de las cuatro protagonistas en Nueva York para la sesión fotográfica de la hoy histórica portada de British Vogue para su edición de enero en 1990. Ese momento fue un parteaguas en la industria, resignificando la profesión y dotándola de identidad propia, colocando el nombre de las modelos más destacadas por encima de las marcas de haute couture y abriendo la puerta a las altas esferas de la sociedad, accesos que hasta ese momento estaban reservados para actores, cantantes, entretenedores de amplias masas y descendientes de exclusivas familias. “Aunque ya eran íconos por derecho propio, la seriedad que lograron al unirse trascendió la industria misma. Su prestigio fue tan extraordinario que les permitió a las cuatro reemplazar las marcas que exhibieron, haciendo que los nombres de Naomi, Cindy, Linda y Christy fueran tan prominentes como los diseñadores que las vistieron", se añade en el texto.

Ellas se convirtieron en ejemplo e influyeron para que las generaciones venideras de modelos alcanzaran un reconocimiento propio que no dependiera de las firmas, obligando a los expertos en la materia a generar un nuevo concepto para referirse al selecto grupo: ‘supermodelo’. “Hoy, las cuatro permanecen a la vanguardia de la cultura a través del activismo, la filantropía y la destreza empresarial. A medida que la industria de la moda continúa redefiniéndose, y los roles de las mujeres dentro de ella, ésta es la última historia de poder y de cómo cuatro mujeres se unieron para reclamarlo, allanando el camino para aquellas que vinieron después”. La serie está dirigida por Larisa Bills y Roger Ross Williams, ganador de un premio de la Academia; es producida por Apple TV+, Imagine Documentaries y One Story Up, y tiene como productores ejecutivos a Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Barbara Kopple y Geoff Martz.

¿Cuándo se estrena?

El debut internacional del documental está programado para el próximo 20 de septiembre. Al momento se cuenta únicamente con un breve teaser que nos permite ver el tono y color con que se manejó la producción, priorizando la sobriedad, minimalismo, estilismo y elegancia que caracterizan a la alta costura. El avance oficial muestra Christy, Naomi, Cindy y Linda (en ese orden) frente a la cámara, reposadas sobre una silla stanley blanca, también denominada como “de director”. Todas miran al frente en un formato de confesionario, mismo que ha sido utilizado en realitys como ‘The Kardashians’. Finalmente, luego de un “claquetazo” que marca el inicio de la grabación, la pantalla se va a blancos para develar el título del proyecto a la par que mediante audio se impone la pregunta detonadora: “¿cómo definirías la palabra supermodelo?”.

