Así fue la historia de amor entre Lucero y Michel Kuri, los 'eternos novios'

Sin duda alguna la actriz y cantante Lucero es una de las máximas referentes del espectáculo nacional contemporáneo. La intérprete de ‘El privilegio de amar’ inició su carrera desde muy joven, creciendo frente a los reflectores, lo que permitió a la audiencia ver su evolución tanto personal como profesional. A través de los años la también compositora se ha posicionado en el gusto del público hispanohablante, destacando por su talento y profesionalismo, aunque la fama desbordante genera en ocasiones que sus fanáticos muestren curiosidad por su vida más allá de los escenarios, para ejemplo sus relaciones personales. La noche del miércoles 12 de julio Lucero publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que informó sobre una “pausa” en su vínculo afectivo con el empresario Michel Kuri, su pareja desde hace 10 años. Con la madurez que la caracteriza ofreció unas respetuosas palabras a propósito del momento privado que atraviesa, en las que expresó su deseo por que la decisión de mutuo acuerdo sea pasajera dado el amor que se tienen, pero ¿cómo surgieron los sentimientos entre ambos?

La historia entre Lucero y Micho Kuri

A diferencia de su relación con el cantante Mijares, ex esposo y padre de sus dos hijos (José Manuel y Lucerito), su noviazgo con Micho —como lo llama de cariño— se desenvolvió lejos de la opinión pública, manteniendo en secrecía múltiples momentos de su vida en pareja, aunque eso no significa que no hayan revelado instantes clave de su amor. La relación entre Lucero y Michel comenzó en el año 2012, cuando una amiga en común los presentó. “Pero no nos presentó en plan ‘date’, en plan cita. Nos presentó, nos juntamos como para comer y coincidimos”, relató la cantante durante un live en su cuenta de Instagram.

Entre otras cualidades, su vínculo siempre se caracterizó por el amor, respeto y la admiración mutua, misma que fue clave para concretar el noviazgo. De acuerdo con declaraciones de ‘la novia de América’, Michel le pareció un hombre atractivo desde el primer momento, aunque se mantuvo distante, optando por concretar más encuentros casuales, entonces, ¿qué fue lo que la flechó? Ella misma argumentó que la forma en la que el empresario se expresaba de sus tres hijos junto a Ana Paula O’Farril fue lo que la convenció de intentar algo más allá de la amistad; al cabo de las citas se dieron cuenta de que los dos tenían sentimientos por el otro. Tras el inicio de la relación se les vio juntos en múltiples eventos sociales.

Si hay una actividad que los dos disfrutaban hacer en compañía del otro es viajar, y para muestra las diferentes travesías que realizaron a lo largo de la última década. Algunos de los destinos que visitaron en conjunto son Montecarlo, en Mónaco, Italia, Viena, Saint-Tropez, en Francia, y su más reciente aventura a la playa en marzo pasado. “Qué bonito poder compartir con él, con la confianza que nos tenemos y con el amor y todo, las cosas que yo también emprendo y todo lo que yo hago. Y sí, yo creo que el secreto es que somos como libres pero muy enamorados y comprometidos…”

Lucero y Micho, novios durante una década

En más de una ocasión la cantante fue cuestionada sobre sus planes a futuro con Michel, particularmente sobre una posible boda, a lo que ella siempre respondió con una clara negativa. En 2018 dijo para ‘La Saga’ que no quería casarse de nuevo. “Estamos muy contentos así, de novios. Vivimos cada quien en su casa y yo creo que es muy padre”. También sugirió que aunque es partidaria del matrimonio, en ocasiones éste desgasta las relaciones, por lo que aseguró que tanto Micho como ella se mantendrían en los mismos términos. “Súper contentos y no es falta de compromiso, al contrario, la convivencia es más padre”.

Para enero de 2020 reafirmó sus dichos y declaró para ‘Venga la Alegría’ que el eje de su relación era la libertad: “Estamos tan contentos así, con un romance muy lindo, lleno de ilusión sin ninguna obligación, sin ningún compromiso mas que el amor, novio eterno. Eso nos da la libertad, el gusto de estar juntos, compartimos muchas cosas con muchas ilusiones…”, añadió.