'Gracias por existir', Aislinn Derbez a su hermana Michelle Aguilera en su cumpleaños

Sin duda alguna, Aislinn Derbez ha sabido ser una excelente hermana mayor. Y no solo del lado Derbez, también por parte de su familia materna, pues ha logrado construir una relación de lo más cercana y especial de la mano de su hermana Michelle Aguilera, hija de la mamá de Aislinn, Gabriela Michel, y el presentador José Alberto Aguilera. Algo de lo que la intérprete ha dado muestra en sus redes sociales, donde suele compartir detalles de su vida profesional y personal, sobre todo cuando se trata de fechas importantes y muy significativas. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Aislinn acudió a sus redes sociales para dedicarle a Mich, como suele llamarla de cariño, un emotivo mensaje a propósito de su cumpleaños, una ocasión en la que no dudó en destacar las virtudes y fortalezas de su hermana.

El emotivo mensaje de Aislinn para Mich

A través de su perfil de Instagram, Aislinn compartió un álbum de fotografías en el que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de Mich, algunos de ellos al lado de la pequeña Kailani, hija de Aislinn, quien tiene una conexión muy especial con su tía. Al pie de la publicación, la actriz ha escrito un emotivo mensaje para la cumpleañera, en el que se ha mostrado sumamente agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir su vida con ella y construir a su lado grandes cosas, como es el caso de la plataforma La Magia del Caos, en la que ambas son socias. “Mi hermana @michaguilerac es de mis personas favoritas en este mundo… y una de las mujeres más brillantes, talentosas, capaces, fuertes, sabias, valientes, responsables y resilientes que conozco… y hoy es su cumpleaños”, expresó Aislinn en las primeras líneas de su mensaje, dejando en claro la admiración que siente por su hermana.

La intérprete continuó con sus palabras ahora hablando de su relación y de la especial conexión que existe entre ellas, la cual cada día las une más. “Ser socias, mejores amigas y hermanas se nos da demasiado fácil (tipo podemos mantener discusiones muy incómodas en el chat de trabajo al mismo tiempo que nos mandamos memes por Instagram). A veces me lee la mente al grado que sabe expresar mejor que yo lo que pienso y siento… Y sin ella y su workaholic-ismo y perfeccionismo (que compartimos) @lamagiadelcaos no sería el monstruo tan bello que hoy es”, continuó conmovida.

Finalmente, Aislinn habló de cómo es compartir su vida con Mich y de lo que más le gusta de pasar tiempo a su lado, cerrando su mensaje con una tierna declaración y sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol que comienza. “Amo sentir que por los menos existe una persona en el mundo que realmente me ve, me lee y me entiende tan a fondo (a pesar de que se la pasa burlándose de la excentricidad de mi cerebro)”, compartió la intérprete. “Te amo más allá de lo que las palabras pueden expresar, bro… Gracias por existir”, concluyó.

Como era de esperarse, Michelle no tardo en reaccionar al emotivo gesto de su famosa hermana, por lo que de inmediato agradeció las palabras de Aislinn en los comentarios, haciendo gala de la complicidad que existe entre ellas. “Te amo demasiado, mi vida no sería tan divertida, caótica y definitivamente espontánea sin ti. Gracias por verme sin filtro y sapearme cuando es necesario. Bye bro, bendiciones”, expresó Aguilera al pie de la publicación de Ailsinn, donde además ha recibido cientos de felicitaciones de parte de los fans de la actriz.

Su hermana y mejor amiga

Hace unos meses, Aislinn y Michelle mantuvieron una sincera charla en el podcast La Magia del Caos, en donde hablaron de su relación, del compromiso de Mich y de otros temas. Una oportunidad en la que la actriz se deshizo en halagos hacia su hermanita quien es una de las mentes maestras detrás de este proyecto: “Mi hermana Mich, ella es hija de mi mamá, tal vez muchos de ustedes no la conocían, pero ella está detrás de La magia del caos, ella se dedica a revisar el contenido, escribe muchísimo, escribe precioso, es un crack para todo lo que hacemos. La verdad es que sin ti, esto no existiría, así que estoy muy orgullosa de tenerte”. La actriz aprovechó este momento, para agradecerle a Mich por sostenerla en los momentos más complicados: “La verdad es que mi hermana es mi mejor amiga. Gracias por estar ahí siempre, te amo con todo mi corazón”, le comentó Aislinn a Michelle mientras tomaba su mano.

