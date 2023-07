Sofía Rivera Torres reaparece en redes sociales y explica la razón de su ausencia en las galas de La Casa de los Famosos

Luego de su sonada salida de La Casa de los Famosos, Sofía Rivera Torres continuó dentro del proyecto ahora como panelista, por lo que era común verla discutiendo y analizando el comportamiento de sus compañeros que siguen en la competencia, durante las galas nocturnas del reality, distinguiéndose por sus comentarios siempre directos y en ocasiones un tanto polémicos. Es por eso que su ausencia se sintió entre los seguidores del show, quienes entre rumores y teorías se preguntaban respecto a su paradero, pues incluso en redes sociales había permanecido un tanto ausente. Sin embargo, este fin de semana Sofía finalmente rompió el silencio y revelo dónde se encuentra, tras unos días de ausencia en las galas, dejando en claro que próximamente estará de regreso en las galas, pero que necesitaba tomarse unos días en familia.

¿Dónde estaba Sofía?

A través de sus historias de Instagram, Sofía ha compartido un par de videos en los que se ha dejado ver de lo más feliz y sonriente al lado de su esposo, Eduardo Videgaray, y de la hija del presentador, Andrea, a quien la actriz suele llamar de cariño ‘Skwinkle’. En los clips, la presentadora se ha encargado de revelar la razón de su ausencia en las galas de La Casa de los Famosos, echando por tierra así todos los rumores y especulaciones al respecto. “Estamos de vacaciones familiares en New York”, se escucha decir a Rivera Torres mientras camina de la mano de Eduardo por las calles de ‘La Gran Manzana’. “Es que mañana es el cumpleaños de este guapo señor (Eduardo) y aprovechamos para venir a dejar a mi ‘Skwinkle’ que es una cerebrito, como se los conté en La Casa de los Famosos, es una genio, y por eso la venimos a dejar aquí a su curso de verano que va tomar a aquí en Yale, porque salió becada”, compartió, explicando así los importantes motivos por los que han viajado hasta Nueva York.

¿Volverá a las gala de La Casa de los Famosos?

Por otro lado, Sofía se disculpó con sus fans por haberse mantenido alejada de las redes sociales, explicando así los motivos de su ausencia no solo en las galas de La Casa de los Famosos, también en redes sociales, prometiendo estar más conectada de ahora en adelante y compartiendo detalles de su viaje. “Lamento que he estado medio desconectada, me parecía importante dedicarle también a la familia, nos vemos de regreso en unos días en México en las galas, por supuesto, y pues les mando besitos y les estaré compartiendo para que no me reclamen que ando muy perdida”, expresó la presentadora, dejando en claro que regresará a La Casa de los Famosos.

¿Cómo es la relación de Sofía Rivera Torres y la hija de Videgaray?

Luego de haber enfrentado la partida de Mónica Abín en conjunto, se integró a la familia unos años más tarde Sofía Rivera Torres, quien actualmente es esposa de Eduardo Videgaray. Y aunque en un inicio era incierto si la jovencita lograría conectar con la nueva pareja de su papá, el tiempo hizo que Sofía y Andrea se volvieran muy unidas y lograran construir una relación sumamente cercana, en la que el amor que ambas se tienen ha sido su principal fortaleza.

Algo de lo que la guapa presentadora hablo durante su visita al programa Pinky Promise hace algunos meses, en donde resaltó la gran relación que tiene con la hija de su marido. “Lo más bonito que me ha pasado en la vida ha sido mi hijastra, la verdad. Fue una súper sorpresa que me dio la vida, yo sé que ella no la tuvo nada fácil. El papá de Eduardo falleció cuando él tenía 10 años y cuando su hija tenía 10 años también su mami murió de cáncer, como que vivieron la misma historia. Yo llegué a su vida dos años después y como que me tocó toda esa parte, de que ella iba entrando en la adolescencia, de que necesitas a una mujer ahí”, contó. En esa entrevista, Sofía reveló cómo su papel con la hija de Eduardo la ha hecho cambiar: “Se me empezó a quitar un poquito el miedo de ser mamá y me di cuenta que es algo que me gusta y que soy buena”.