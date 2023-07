Elizabeth Gutiérrez y su contundente declaración sobre la infidelidad entre actores

A lo largo de las últimas semanas, Elizabeth Gutiérrez ha tenido que hacer frente a un torbellino de especulaciones en torno a su vida sentimental luego de que comenzaran a circular fuertes rumores que apuntan a su posible distanciamiento de William Levy, una situación que ha acaparado titulares, ya que hace apenas unos meses atrás daban señales de lo unidos que estaban a través de sus redes sociales en donde compartían fotografías de los significativos momentos que vivían en familia. Incluso, a principios de marzo se dejaron ver de lo más felices en lo que parecía una velada romántica, lo que dio pie a que sus seguidores teorizaran sobre una futura reconciliación; sin embargo, todo indica que la narrativa ha dado un giro después de los enigmáticos mensajes de desilusión amorosa que publicó la actriz hace unos días encendiendo las alarmas entre sus fans. Ha sido en medio de este panorama que ha cobrado una especial atención las recientes declaraciones que ha hecho Elizabeth respecto a la infidelidad.

Fue durante la nueva emisión de Ojos de Mujer que Elizabeth compartió su más sincera opinión sobre los romances que pueden surgir entre actores que ya tienen pareja: “¡Por Dios, yo no estoy casada!, y muchas se esconden (diciendo) que: ‘Ay, no están casados’”, comenzó diciendo la actriz en el programa de E! Entertainment, del que es panelista a lado de Chiky Bombom, Carla Medina y Érika de la Vega. Tras el comentario de Gutiérrez, una de las conductoras aludió a la actitud que los hombres suelen tener frente a una infidelidad: “Es el storytelling de ellos. Ellos también manipulan”.

Ante las palabras de su compañera, Elizabeth dejó en claro que ella compartía su postura desde una perspectiva femenina: “Yo entiendo, yo no estoy defendiendo ni a uno ni al otro, estoy defendiendo como mujer. Estamos hablando en ojos de mujer, desde el punto de vista de la mujer, ¿cómo yo manejaría eso?”.

Teniendo en cuenta su experiencia en el mundo del espectáculo, la presentadora señaló que los vínculos románticos entre actores suelen surgir debido a la cercanía y la constante convivencia; sin embargo, indicó que antes que nada está el respeto a uno mismo: “Yo siendo actriz, eso se da, o sea, el roce todos los días, el siempre vernos divinos, decirnos: ‘Te amo, te amo’. Te puedes dejar llevar, pero hasta donde están tus valores como persona, de respetarte tú primero, olvídate de la otra mujer, respétate tú. Tú no quieres ser la otra”. Más adelante, Elizabeth mencionó que, desde su opinión, una infidelidad no se puede ocultar: “Y tú sabes, una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella’. Tú sabes, no te hagas la tonta”.

Los mensajes de Elizabeth Gutiérrez que cobraron relevancia

Las palabras de la actriz en el reality han generado una ola de reacciones entre la comunidad de internet en especial luego de los misteriosos mensajes que compartió en sus historias de Instagram a finales de junio en los que aludía a una decepción en el terreno amoroso. “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice”, se leía en uno de los primeros textos que acompañó con las siguientes frases: “No te arrepientas de dar todo por amor... porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar” y “Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir”.

La sinceridad de Elizabeth Gutiérrez

Sin duda, Ojos de Mujer ha significado un parteaguas no sólo a nivel profesional sino también personal para la actriz, quien ha encontrado en este programa un espacio seguro para poder sincerarse ante el público, así lo expuso en una breve charla detrás de cámaras con Érika de la Vega: “La primera temporada era como: ‘¿A qué me estoy metiendo? ¿Cómo lo va a tomar la gente?’ Pero me cuidaba más, creo que, como lo he dicho, fue una terapia para mí. Sentirme cómoda en mi propia piel, aceptar que yo soy un ser humano, no soy sólo una figura pública y tengo mis opiniones y son válidas, así como yo respeto las tuyas y las de todos. Yo estoy hablando desde el punto de vista de mis vivencias”, comentó Elizabeth.

