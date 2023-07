Andrea Legarreta, visiblemente conmovida: 'Erik es el amor de mi vida'

Estos últimos meses han sido unos cargados de emoción para Andrea Legarreta y Erik Rubín. Después de haber optado por una separación en privado, la pareja dio a conocer esta dura noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores. Con genuina apertura y honestidad, desde el primer momento, tanto Andrea como Erik, han dado su postura tanto en conjunto como por separado, recalcando siempre el enorme amor que los une y sin cerrar las puertas a un reencuentro si es que la vida así lo quiere. A pesar de la separación en el plano de pareja, los negocios que los unen, así como los proyectos en conjunto siguen tan fuertes como siempre. Para muestra de esto, la producción de la obra Vaselina, con la que Andrea ha regresado a los escenarios cantando y bailando, como hace mucho no se le veía. En medio del éxito de la puesta en escena producida por Erik, y del éxito que mantiene en el programa Hoy -así como las muchas satisfacciones que sus hijas le han traído-, Andrea ha celebrado sus primeros 52 años de vida. Para nadie pasó desapercibido que Erik aprovechó esta ocasión para dedicarle un cariñoso mensaje, sobre el cual fue cuestionada, removiendo profundas fibras y abriéndose de capa ante la prensa.

Las palabras de Andrea al hablar del amor de su vida

Andrea fue cuestionada por su cumpleaños por un grupo de reporteros en una entrevista que fue retomada por el programa De Primera Mano. “Me da orgullo, imagínate, cada año de vida es muy valioso, cada día, entonces, yo me siento muy orgullosa con mis 52…No me arrepiento casi de nada, yo creo que a veces uno le da como más cariño o más amor o más atención a ciertas personas que no lo merecieron en su momento, tal vez, pero la verdad es que al final tú eres quién eres el día de hoy por todo lo que hiciste y, ¿quién soy yo el día de hoy?, me gusto. Sé que tengo mucho qué aprender, muchos errores qué cometer, que espero no sean tantos”, dijo Andrea por estos 52 años de vida.

Al ser cuestionada sobre el cariñoso mensaje que Erik compartió en redes sociales para felicitarla, Andrea respondió: “Muy bonito, es que al final, para la gente de afuera ha sido más difícil entender que así, piensan que es choro, piensan que es un show. Pero, al final, eso no nos debe importar, ni nos importa. Es lo que yo digo, hay gente que ha sido muy importante en tu vida, que te ha marcado de una manera bonita. Que te ha dado amor, que te ha dado seguridad en muchos aspectos, que ha sido tu compañero, tu compañera, dependiendo quién sea esta persona. En este caso, Erik y yo hemos sido compañeros, socios, amigos, pareja, amor. Y el amor está, insisto, hay a quienes les cuenta entenderlo así”.

El momento que la conmovió

Al tocar este tema, la emoción se apoderó de Andrea, quien continuó diciendo sobre quien es todavía su esposo y el padre de sus hijas: “La verdad es que no sé, al final no sé qué vaya a pasar con nosotros. Ahí está el amor, también el amor de familia, la unión, el apoyo, las porras, el ser agradecido el uno con el otro”. Con la voz entrecortada, parece que alguien le preguntó si se imaginaba con alguien más en su vida: “Yo no me imagino, ¿no te imaginas con alguien más en tu vida? Hoy por hoy no me imagino. Yo creo que hemos sido una pareja muy bonita. Entonces no, cero. Ni lo pienso, ni me detengo, ni ganas, ni la cosquilla, nada. Erik es el amor de mi vida. eso es real. Es absoluto”.

La conductora siguió hablando, ahora de la etapa que comparten juntos sobre el escenario, pero sus ojos seguían conmovidos al hablar de alguien que, evidentemente, juega un papel protagónico en su vida. “Ahora estamos compartiendo todavía más tiempo y más vida juntos, en la obra. Estoy muy orgullosa de él, lo que yo veo ha logrado, por lo que ha luchado. No para. Si no está en una cosa, está en otra, produciendo una cosa, produciendo algo musical, haciendo algo para su hija, haciendo algo para la otra. En verdad es increíble. Y me da mucho orgullo ver lo que está logrando ahora”, dijo Andrea que se mostró visiblemente emocionada en este momento de su vida y ante la posibilidad de que su relación con Erik siga siendo tan cariñosa y cercana como hasta ahora, a pesar de la separación que han decidido en esta ocasión.

Erik Rubín de su situación con Andrea Legarreta: 'Nunca hemos hablado de divorcio como tal'

El mensaje que provocó estas emociones

Aprovechando el cumpleaños de la madre de sus dos hijas, Erik tomó las redes sociales y compartió: “Qué afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda la gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande, hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños”. En esa misma publicación de Instagram, Andrea respondió: “Hoy me preguntaron cuál sería mi deseo de cumpleaños…¡Lo único que tengo es agradecimiento! ¡Gracias por lo vivido y compartido! ¡Gracias por lo construido y el amor que nos ha sostenido en todos los momentos y etapas! ¡A seguir compartiendo vida!”.