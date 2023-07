Los actores de Hollywood se van a huelga, con Fran Drescher a la cabeza

Hollywood está viviendo un gran momento, el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer, así como la más reciente producción de Tom Cruise llegando a la pantalla grande, hace que por primera vez en muchos años haya una verdadera expectativa por regresar a las salas de cine y la esperanza de una gran temporada de premios a principios del próximo año. Pero justamente, cuando parecía que todo iba viento en popa, con la huelga de los escritores a cuestas, las producciones comenzaban a entorpecerse -ante esta situación, era imposible que hubiera un escritor en las grabaciones tanto de cine como televisión en Estados Unidos, cancelando muchas producciones-, pero la estocada final ha llegado esta tarde, cuando Fran Drescher ha dado una importante noticia. La entrañable Nana Fine, como la conocemos en México, es la presidenta del SAG, el sindicato de actores que representa a más de 160,000 actores y personas del espectáculo, y ha anunciado que será a la media noche cuando los histriones entre en huelga en Estados Unidos. Esto, por supuesto, significa el alto en un sinfín de producciones, muchas de ellas teniendo que retrasar su agenda, mientras que un buen número de ellas serán canceladas por completo. Como es sabido, la industria cinematográfica es una multimillonaria, que involucra a miles de personas desde distintas vertientes, pero sin los protagonistas frente a la cámara, no hay manera de producir nuevos contenidos. A apenas unas horas de conocerse esta noticia, ya hay un listado de producciones que se han visto afectadas.

El mensaje del SAG sobre la huelga de actores

Por primera vez desde 1980, los actores entrarán en esta huelga por la que no podrá no solamente participar en ninguna producción, sino tampoco podrán presentarse en ninguna premier ni hacer promoción a los proyectos que están por estrenarse -y sí, esto incluye la esperada Comic-Con que está por celebrarse-. Las primeras muestras de esto ya se dieron, con el elenco de Oppenheimer abandonando la premier de la cinta en Reino Unido, en solidaridad con el resto de actores.

Esta tarde, una enfática Fran Drescher tomó la palabra y dijo dirigiéndose a los grandes estudios detrás de las producciones al anunciar que el voto había sido unánime para irse a huelga: “Tengo clara la gravedad de esta decisión. Es algo muy importante que impacta a miles, sino es que a millones de personas a lo largo de este país y de alrededor del mundo…Lo que nos pasa es importante. Lo que nos está pasando, está pasando a través de todos los campos laborales. Cuando los empleadores hacen de Wall Street y de la avaricia su prioridad y se olvidan de los contribuidores esenciales que hacen mover la máquina, tenemos un problema. La farsa se ha acabado, exigimos respeto”. La contundente frase final de Fran fue: “¡Exigimos respeto! ¡Ustedes no pueden existir sin nosotros!”.

Las reacciones de los actores

Ante la noticia, los actores han comenzado a tomar la palabra, apoyando la decisión de su sindicato. Emily Blunt fue de las primeras en anunciar que el elenco de Oppenheimer dejaría la premier londinense de la película si se llegaba a la huelga, por lo que, tras el anuncio, Christopher Nolan fue quien anunció que, en efecto, así lo habían hecho. En esta misma línea, Margot Robbie declaró en Londres que se uniría a la huelga si esto sucedía, a pesar de encontrarse en plena promoción de Barbie, la cual, aparentemente, ahora se detendrá.

Jamie Lee Curtis tomó su cuenta de Instagram y anunció: “Parece que es momento de dejar las máscaras y tomar las pancartas. Hoy, probablemente, será el último día en el que pueda publicar sobre cualquier próximo proyecto hasta que haya una solución a la huelga”. Riley Keough, protagonista de Daisy Jones & The Six dijo a Vanity Fair: “Sí, es un momento muy extraño y estamos en tierras muy desconocidas y no sé qué esperar, pero estoy orgullosa de unirme en solidaridad con mi comunidad en el cine, como mi segunda familia. Amo tanto a esta comunidad y amo el apoyo dentro de esta comunidad y estoy esperando una pronta solución. Pienso que, por supuesto, hay preocupación. Hay gente que no puede trabajar en este momento, cuando necesitaría estar trabajando. No pienso que sería bueno dejar sin trabajo por mucho tiempo a todos estos cineastas y actores”.

¿Qué es lo que piden los actores?

Las negociaciones vienen de meses atrás, pero la raíz de sus peticiones es muy similar a lo que ha sucedido con la huelga del sindicato de escritores. En ambos casos se apela a modificar los salarios base de acuerdo a la nueva realidad -específicamente ante la llegada de los servicios de streaming y su forma de trabajar y pagar-. En este caso se habla específicamente de las regalías, pues este tipo de plataformas, paga un sueldo base a los actores y escritores en estos casos, sin importar la difusión o número de audiencia que tenga el proyecto. Sumado a esto, se habla de una genuina preocupación de lo que la inteligencia artificial podría significar para esta industria en el futuro, buscando encontrar una forma de proteger a los actores en esta situación, ya que les preocupa que su imagen pueda ser mal usada o explotada sin su consentimiento.

Los proyectos que se verán afectados

Entre las cintas que se encuentran en plena producción y se verán inmediatamente afectadas están la nueva entrega de Deadpool, la esperada secuela de Beetlejuice, la versión en cine de musical en Wicked -que es una de las más avanzadas al tener varios meses de filmación-, la secuela de Gladiador, y varias más.