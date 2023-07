Lucero y Michel Kuri ponen pausa a su relación tras más de 10 años juntos

A tan sólo unas horas de expresar lo orgullosa y emocionada que estaba por el debut de su hija en el teatro musical, Lucero ha tomado sus redes sociales para dar a conocer la complicada decisión que ha tomado de la mano de Michel Kuri respecto a su relación amorosa. Fue durante la noche del miércoles que la cantante y el empresario emitieron un comunicado en conjunto en el que anunciaron de manera sorpresiva su separación tras compartir más de 10 años de vida como pareja. Con el corazón en la mano y mostrándose siempre sincera con su público, la también actriz ha explicado los motivos por los que ella y Michel han llegado a la difícil conclusión de que en este momento lo mejor para ambos es tomar caminos separados ante su ajustada agenda de compromisos y las circunstancias por las que atraviesan en el terreno laboral, situación que, según han dejado saber en su publicación, les ha impedido convivir y disfrutar de la compañía del otro como lo venían haciendo a lo largo de la última década.

El comunicado de Lucero y Michel Kuri

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Lucero y Michel compartieron el breve texto en el que confirmaron que han optado por tomarse un tiempo como pareja. “Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho”, señalan al inicio del escrito en el que añaden que esperan sea una separación momentánea, “De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos. Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos”.

La historia de amor de Lucero y Michel Kuri

Fue hace más de una década que la intérprete de El Privilegio de Amar decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el empresario luego de su divorcio Manuel Mijares, de quien se separó en el 2011 y con quien comparte dos hijos, José Manuel y Lucerito. Desde el comienzo de su relación, Lucero y Michel prefirieron mantener lejos de los reflectores los detalles más privados de su relación compartiendo en sus redes sociales únicamente los momentos más significativos que vivían juntos.

Apenas en marzo, la cantante se refirió al gran apoyo que ha sido el empresario para ella en los últimos meses de intenso trabajo que ha tenido: “Mi eterno enamorado siempre ha sido un gran apoyo. Ahora que estoy grabando una serie (El gallo de oro), es vital su apoyo, porque me siento contenta, en paz”, compartió la artista en una entrevista para TVNotas. “Ser amada por él es muy bonito, me mantiene con mucha ilusión y alegría. Siempre comprometidos con nuestro amor y con lo que hemos construido, nuestra relación es tan linda, sana y sencilla, sin problemas, ni ataduras, ni obligaciones. Nuestro amor es porque nos amamos y día a día crece, y vamos de la mano en nuestro camino juntos”.

A la par de este complicado proceso de separación que enfrenta, la actriz habló del accidente que tuvo su hija Lucero, quien dando muestra de su profesionalismo y compromiso salió al escenario en muletas con una de sus piernas enyesadas para continuar con las presentaciones de la puesta en escena El Mago, en donde interpreta a la protagonista : “¡Ay, mi gente linda! (Estoy) con una emoción y con un orgullo increíble… hoy se anunció que Lucerito Mijares sufrió una fractura en la tibia, en la parte posterior del tobillo, nos dijo el doctor el domingo pasado, con esa fractura dio función sin saber que estaba fracturada y le dolía muchísimo, pero bueno yo creo que es de familia vikinga, esta niña aguanta y es valiente, como pocas veces yo he visto, y ahora seguirá dando funciones”, mencionó en sus historias de Instagram.

Emocionada, la actriz destacó la fortaleza, la tenacidad y la valentía de su hija por la forma en la que ha asumido este reto en su carrera: “Ahora en una versión diferente con una Dorothy con una ligera discapacidad, momentánea y temporal en su pierna, pero no dejen de irla a ver, la van a amar (...) Los doctores la están atendiendo perfectamente, le han dicho que no hay ninguna contraindicación para que pueda seguir dando funciones… Es una prueba igualmente de que ella tiene una gran vocación y de que a ella no la detiene nada”, añadió.

