‘Me entró una ansiedad’, Paul Stanley revela qué es lo más fuerte que vivió en La Casa de los Famosos

El paso de Paul Stanley por el reality show de La Casa de los Famosos ha generado toda una conversación entre el público que sigue de cerca el programa. Luego de su salida el pasado domingo, el conductor de televisión ha revelado detalles de su estancia en la casa, al mismo tiempo en que ha recibido todo el apoyo de sus compañeros del medio, especialmente el de los conductores del matutino Hoy, en el cual ha trabajado. Luego de su reciente visita a Televisa, Paul se tomó unos minutos para conversar con la prensa, espacio en el que se sinceró sobre lo más duro que le tocó enfrentar en el en encierro, sin tener noción del tiempo y con la incertidumbre por no tener noticias de su familia.

El episodio de ansiedad de Paul

A pregunta expresa sobre lo más difícil que le tocó vivir en La Casa de los Famosos, Paul no dudó en relatar uno de los episodios más complicados a los que se enfrentó, instante en el que el recuerdo de sus seres queridos le provocó una subida y bajada de emociones al instante. “La incertidumbre de no saber qué pasa afuera. Lo más fuerte que me pasó es un día que nos encerraron dos días y nos dejaron salir como 15 minutos y nos volvían a guardar para hacer las construcciones de los juegos y todo eso. Entonces me entró una ansiedad, no sabía nada de mi mamá, no sabía nada de mi Joe, de mi familia, un mal viaje muy fuerte…”, compartió el presentador, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos, Edén Dorantes, para su canal en YouTube.

Fue con su expulsión de la casa que Paul ha vuelto a reintegrarse a su vida cotidiana, algo que no ha sido sencillo para él, pues parte del proceso ha implicado ponerse al tanto de acontecimientos que ocurrieron durante su ausencia, como la muerte de su perro. “Me dijeron que había fallecido mi perro. Y sí, esta carrera es muy bendecida pero que te roba esos momentos…”, explicó ante las cámaras visiblemente tranquilo, feliz de volver a reencontrarse con los suyos y a retomar su actividad en la televisión. Recordemos que la salida de Paul fue bastante comentada debido al contexto en el que se desarrolló su participación en el concurso, en el cual participan otros famosos como Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, entre otros.

¿Cómo se encuentra Paul tras abandonar La Casa de los Famosos?

Con el paso de los días, Paul ha podido reorganizar su vida en todos los sentidos. De hecho, durante su reciente encuentro con los medios de comunicación no dudó en confesar que su acoplamiento ha sido difícil. Sin embargo, toma las cosas con calma y se apoya de sus seres queridos. “Estoy lampareado todavía en tiempo espacio, entrando apenas, porque entre que nos hacían dormir como a las 3 de la mañana, nos despertaban a las 2. Entonces sigo en shock… necesito dormir, estoy súper cansado… Me cambiaron todo mi ritmo de vida, entonces volver a empezar…”, compartió ante los medios. En ese espacio, también dijo desconocer las especulaciones en torno al programa y se mostró muy discreto al opinar sobre sus compañeros.

Entre otras cosas, dijo estar seguro de las estrategias que puso en marcha, incluso hasta el final de su participación en el reality, el cual otorgará un premio de 4 millones de pesos al ganador de esta temporada. “Lo que sí es que yo no me dejé. Lo que sí es que yo le pedí a Jorge que no me salvara para aventarme el tiro con Sergio y si no se iba él me iba yo…”, dijo durante la charla. Recordemos que en días pasados, Paul además dio su punto de vista sobre la participación de algunos integrantes, específicamente Sergio Mayer, con el que tuvo algunas fricciones. “Sí hay una persona dentro de esa casa que está envenenando a todos, que es Sergio, él tenía que salir, y se lo dije miles de veces y me decía: ‘Yo soy estratega, manipulador’, y perdónenme, pero yo nunca he conocido a una persona manipuladora que sea buena’”, dijo el conductor en otro instante de sus conversaciones.

