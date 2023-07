José Emilio Fernández Levy detalla los motivos de las fricciones con su hermana María

En medio del dolor por la reciente partida de Talina Fernández, José Emilio, María y Paula Fernández Levy, nietos de la comunicadora e hijos de la fallecida Mariana Levy, se mantienen distanciados a raíz de los conflictos y desacuerdos respecto a la herencia que la actriz les dejó, la cual se les sería entregada una vez que los tres llegarán a la mayoría de edad. Sin embargo, el proceso de sucesión no ha sido nada fácil, pues hay ciertos puntos en los que los hermanos Fernández Levy no han logrado llegar a un consenso. Algo de lo que habló José Emilio, el menor de ellos, durante una entrevista que concedió al programa Ventaneando, en dónde a detalle, explicó los conflictos que ha enfrentado por este tema y la razón por la que ha señalado a su hermana María, la mayor de los tres, de entorpecer el trámite.

¿Cómo va el trámite de la herencia de Mariana Levy?

Con la sinceridad que lo ha caracterizado, José Emilio fue muy puntual a la hora de responder los cuestionamientos de los presentadores de Ventaneando, quienes quisieron indagar en los conflictos que tanto él como sus hermanas han enfrentado para poder reclamar lo que les corresponde. Algo que lo ha puesto en una situación sumamente delicada, pues actualmente vive solo en la casa que Mariana les dejó en Cuernavaca, por lo que le ha sido difícil cubrir con los gastos de la misa. “Hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado”, compartió el jovencito, quien reveló que por el momento se dedica a vender alimentos para poder sacar adelante sus gastos.

Emilio habla del distanciamiento con su hermana María

Al ser cuestionado respecto a las declaraciones que dio hace unos meses, en los que acusaba a su hermana María de entorpecer los trámites para la entrega de la herencia, José Emilio ahondó más en el tema, detallando el origen de este problema. Y es que según destacó, el proceso se compone de cuatro etapas, empezando por el reconocimiento de herederos, de las cuales se han cumplido tres. “Luego es reconocimiento de bienes, las casas, joyas, dinero, el inventario; la tercera es creo la adjudicación, y ya la cuarta es la repartición entre los herederos. Estamos en la tercera, ya no falta tanto, si es que no lo traban”, compartió el jovencito.

Fue entonces que decidió hablar del distanciamiento que mantiene con María, pues dijo, los abogados de su hermana han sido los que han retrasado todo. “Meten apelaciones, se van a amparos. Los mete el abogado de María, mi hermana. Ahí es donde está la fricción entre nosotros dos”, compartió Emilio, quien detalló cómo fue que surgió dicho conflicto. “El problema es que cuando se vende la casa de mi mamá, se usa una parte del dinero de María para arreglar los gastos de la casa, pagar predial y todo eso, y ahorita María lo que quiere es que se divida todo entre tres y se le pague”, sentenció.

Lamenta el distanciamiento con su familia

En otro momento de la charla, José Emilio Fernández Levy se abrió de capa para hablar respecto a sus sentimientos tras la partida de su abuela, y aunque reveló que la relación con sus hermanas va mejorando, admitió sentirse sumamente solo. “La verdad esta herencia en vez de traerme cosas buenas me ha traído puras cosas horribles: me he distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación, aunque ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros”, expresó el jovencito.

