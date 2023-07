Zayn Malik se sincera por primera vez sobre el altercado con su ex suegra y su actual relación con Gigi Hadid El cantante habló de la disputa que tuvo con la mamá de la supermodelo y reveló los motivos por los que abandonó One Direction

Durante los seis años que fueron pareja, Gigi Hadid y Zayn Malik optaron por mantener su relación lejos de los reflectores haciendo públicos sólo los detalles más significativos de su vida privada, tal como el nacimiento de su hija Khai, a quien le dieron la bienvenida en 2020, un año antes de su mediática separación. Y es que cuando todo parecía marchar viento en popa, a finales del 2021 trascendió la inesperada ruptura de la pareja, noticia que derivó en una gran controversia luego de que se diera a conocer la disputa que sostuvo el cantante con la mamá de la supermodelo, Yolanda Hadid. Este altercado llevó a Zayn a los juzgados en donde enfrentó cuatro cargos de acoso, por los que recibió 365 días de libertad condicional y una multa, además tuvo que pasar por una clase de manejo de la ira y un programa de violencia doméstica. Tras más de cinco años refugiado en la privacidad de su hogar en Pensilvania evitando cualquier entrevista, el ex One Direction rompió el silencio para hablar de lo acontecido con su ex suegra, la paternidad y su relación actual con Gigi.

Zayn Malik rompe el silencio sobre su disputa con la mamá de Gigi Hadid

Con un nuevo lanzamiento musical entre manos, Zayn ofreció su primera entrevista en seis años a la presentadora Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, donde el cantante se refirió por primera vez a la confrontación que tuvo con la mamá de Gigi expresando su preocupación sobre el hecho de que su hija pueda leer sobre ello en un futuro. “Cualquier tipo de narrativa en internet que pudiera hacer que mi hija mirara atrás y leyera sobre eso es algo que… No tendría sentido”, dijo afirmando que respondió a la situación con su ex suegra de la forma más asertiva posible, “Creo que lo manejé de la mejor manera. De una manera amistosa y respetuosa, y eso es todo lo que hay que decir”.

Cuidando siempre sus palabras sobre el tema, el intérprete de Pillowtalk recalcó su deseo de mantener lo más privado posible los detalles de lo sucedido: “Sabía cuál era la situación, sabía lo que sucedió, y las personas involucradas también sabían lo que pasó y eso es todo lo que realmente me importaba. Si alguien en su sano juicio mirara la situación creo que podría respetar que simplemente no quería llamar la atención sobre nada, ¿sabes? No estaba tratando de entrar en una ida y vuelta negativa con ella”, añadió.

El altercado entre Yolanda Hadid y Zayn Malik

Zayn describió como “problemas familiares” el comentado altercado en el que tuvo una explosiva discusión con Yolanda en una casa de Pensilvania que compartía con Gigi. Según reportes de TMZ, el cantante habría empujado a la mamá de la modelo contra un tocador, acción que desmintió más tarde: “Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid y, por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas”, se leía en el comunicado firmado por Malik, que fue acusado de acosar a la mamá de su hija y el guardia de seguridad de la familia, John McMahon, que se encontraba en el momento de la disputa.

Cómo ha cambiado la vida de Zayn Malik tras ser papá

Respecto a su viaje por la paternidad, el cantante indicó que su hija se ha convertido en su principal motor para buscar la mejor versión de sí mismo: “Desde que tuve a mi hija, lo principal en mi mente ha sido tratar de ser un buen ejemplo para ella (...) Es por eso que incluso estoy haciendo esta entrevista, ¿sabes? Solía tener mucha ansiedad al tener una conversación como ésta, y quiero que ella pueda mirarme y decir: ‘Mi papá está haciendo esto’”.

Su relación con Gigi Hadid

Zayn indicó que pasa “el 50 por ciento” del tiempo con Khai, quien está a punto de cumplir los tres años, y ha dejado claro que mantiene una relación armoniosa con su ex, pues la principal preocupación de ambos es procurar el bienestar de su pequeña: “La crianza compartida es buena. Tenemos una muy buena relación con Khai, ella es lo más importante. Creo que va bien”.

Enfocado al 100 por ciento en su hija, el cantante ha compartido cómo la paternidad ha influido en su vida en los últimos años, incluso en su sentido del humor: “Estoy contando chistes de papá, y me estoy inclinando hacia eso. Me encantan los chistes de papá”. Asimismo, se mostró entusiasmado de poder compartir con Khai su pasión por la música: “Ya muestra mucha inteligencia musical y me encanta tocar instrumentos con ella y cantar. Yo canto y ella se une. Hace bien en armonizar conmigo. Solo tiene 2 años y medio, armoniza bien y puede sostener (una nota) durante mucho tiempo. Creo que tiene habilidad (para cantar)”, dijo, “Ella puede llegar a notas altas y yo estoy como: ‘¡Guau!’, yo ni siquiera hablé hasta los tres años”.

Gigi Hadid y la linda manera en la que recuerda a su hija en su viaje de trabajo a Milán

Los motivos de su salida de One Direction

Retomando el tema de su carrera musical, Zayn contó las circunstancias bajo las cuales se dio su abrupta salida de One Direction, grupo con el que saltó a la fama a lado de Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne y Louis Tomlinson. “Sabía que algo estaba pasando, así que me adelanté a la curva”, comentó señalando que se dio cuenta que los días estaban contados para la agrupación cuando otros miembros se negaron a firmar un nuevo contrato, “Yo estaba como: ‘me voy a ir de aquí, creo que esto está hecho’ (...) Egoístamente quería ser la primera persona en irse y hacer mi propio disco. Me apresuré, y cuando se trata de música soy serio y competitivo y quería ser el primero en hacerlo”.

Aunque reconoció que hubo tensión al interior de la banda ligadas a la popularidad de ésta, Zayn aseguró que tenía una buena amistad con el resto de los integrantes: “Obviamente, también había problemas subyacentes dentro de nuestras amistades. Si soy completamente honesto, nos cansamos el uno del otro”, dijo, “Éramos cercanos. Habíamos hecho cosas locas entre nosotros que nadie más en el mundo jamás entenderá y lo recuerdo ahora con mucho más cariño que cuando me acababa de ir”.

