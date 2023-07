'Qué afortunado soy de tenerte en mi vida', Erik Rubín a Andrea Legarreta en su cumpleaños 52

Aunque Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron hacer una pausa en su relación de pareja hace unos meses, han procurado mantenerse unidos en el amor que aún existe entre ellos y en el que tienen cada uno por sus dos hijas, quienes sin duda son su prioridad, dando muestra de la madurez con la que han hecho frente a esta nueva etapa de su relación, permitiéndose reflexionar por separado sobre lo que esperan de su relación y lo que esperan a raíz de la decisión que tomaron de forma muy consciente y con ayuda de un experto. Algo que ha quedado demostrado durante el reciente cumpleaños de Andrea, este 12 de julio, quien además de recibir todo el cariño de sus dos hijas, fans, amigos y colegas, también ha recibido una felicitación muy especial de parte de Erik, quien a través de sus redes sociales no dudó en dejar en claro el gran amor que tiene por la madre de sus hijos, mostrándose agradecido por la oportunidad que la vida le ha dado a la hora de haberlo hecho coincidir con ella.

El mensaje de Erik

A través de su perfil de Instagram, Erik ha compartido una fotografía en la que se puede ver a Andrea posando junto a un pastel de cumpleaños que tiene unas velitas encendidas y en forma del número 52, lista para iniciar los festejos por su cumpleaños. Al pie de la imagen, Erik escribió unas líneas dedicadas a la presentadora, en las que se mostró agradecido por la oportunidad que ha tenido de poder compartir su vida con ella y de seguir haciéndolo a pesar de las nuevas circunstancias bajo las que viven actualmente su relación, dejando en claro que el amor siempre ha estado ahí y que el deseo de seguir juntos se mantiene vigente. “Qué afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda le gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande, hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños”, expresó el actor conmovido.

Como era de esperarse, el mensaje de Erik ha causado todo tipo de reacciones de parte de sus fans y de sus amigos, quienes han aprovechado la ocasión para enviarle los mejores deseos a Andrea. Sin embargo, la reacción que no ha pasado desapercibida por nadie ha sido la de la cumpleañera, quien conmovida ante el gesto del padre de sus hijas respondió: “Hoy me preguntaron cuál sería mi deseo de cumpleaños: ¡Lo único que tengo es agradecimiento! ¡Gracias por lo vivido y compartido! ¡Gracias por lo construido y el amor que nos ha sostenido en todos los momentos y etapas! ¡También te amo! ¡A seguir compartiendo vida!”, expresó la conductora, dejando en claro su deseo de seguir caminando por el mismo camino de la mano de su amado Erik.

Las emotivas palabras de Mía para su mamá

Al ser una fecha especial, no ha podido faltar el mensaje de las hijas de Legarreta, quienes al igual que su papá, se han unido a la celebración en redes sociales. Tal fue el caso de Mía Rubín Legarreta, la hija mayor de la conductora, quien dedicó unas lindas palabras para su mamá. “Hoy es el cumpleaños de este hermoso ser de luz, de esta maravillosa mujer… Te amo, mami”, expresó la joven artista en una historia en su perfil de Instagram, mensaje que acompañó de la misa fotografía que Erik publicó previamente.

¿Hay posibilidades de una reconciliación?

Aunque Andrea Legarreta y Erik Rubín han dejado en claro que su separación se ha dado en los mejores términos y que el amor sigue presente entre ellos, también han aclarado que en esta etapa de transición se están permitiendo reflexionar sobre todo aquello que buscan en su relación y a nivel personal. Algo de lo que Andrea habló en un reciente encuentro con la prensa, en donde aclaró si hay posibilidades de una reconciliación: “No sabemos qué nos depara el tiempo, de verdad, de pronto sucede que decidimos continuar como amigos, como familia, como compañeros de vida, deseándole lo mejor el uno al otro, pero de pronto no, no sabemos”, comentó la actriz en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, antes de indicar lo satisfecha que está de atravesar esta situación desde el terreno del respeto y la paz: “El tiempo dirá, por lo menos se siente bien no estar en guerra con alguien a quien has amado tanto y que te ha dado tantas cosas lindas”.

