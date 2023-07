Lucero Mijares sufrió un accidente previo a su debut en el teatro: 'Me fui al hospital'

Su debut en teatro musical será inolvidable para Lucero Mijares. Previo al estreno de la obra que protagoniza, El Mago, la joven de 18 años sufrió un accidente luego de que tras una caía se fracturara el pie. Sin embargo, ante el obstáculo que eso podría haber representado, la hija de Lucero y Mijares asumió el reto de cumplir con este importante compromiso, animada por su fuerte ímpetu y su pasión por la interpretación. Por supuesto, Lucerito, como también es conocida de cariño, ha sido supervisada por su médico, quien dio luz verde para que ella pueda llevar a cabo las presentaciones de la temporada apoyada de sus muletas y un triciclo, los cuales le permiten desplazarse por el escenario sin ninguna complicación.

¿Qué le sucedió a Lucero Mijares?

Abierta como suele ser, Lucero Mijares habló en una rueda de prensa con motivo de la obra, instante en el que fue acompañada por sus papás y el productor del musical, Juan Torres. Agradecida, explicó qué fue lo que le ocurrió, cuando minutos antes de la función dio un paso en falso. “En este caso fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije: ‘Ya valió’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho y pues se tuvo que dar la función. Me dolía mucho pero pues tenía que intentarle fingir que todo estaba bien. Pensamos que era un esguince o una torcedura pues porque creo que con una fractura pues poca gente aguante, y sobre todo una función de dos horas y que toda la obra es correr, correr, correr… se hizo lo que se pudo…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

¿Cuál fue el diagnóstico de su médico?

Tras el incidente, Lucero Mijares se puso en mano de los especialistas, quienes la valoraron y dieron indicaciones para los cuidados que debe tomar los días posteriores. Mientras tanto, se apoya de sus muletas al mismo tiempo en que su pie permanece enyesado. “Acabó la función, me fui al hospital, me checaron, en la radiografía no salió nada y ya en la tomografía salió que estaba una parte de la tibia rota. Muy raro… obviamente el doctor que me atendió no se lo podía explicar… pero sí, estaba roto. Voy a estar por lo menos seis semanas así, así que si vienen por acá me seguirán viendo igual…”, dijo la joven, quien confirmó que no cancelará ninguna de sus funciones de la temporada por el momento.

Durante su charla, Lucerito se mostró muy agradecida por el apoyo recibido, especialmente en estos instantes en los que se encuentra lesionada del pie. Así mismo, hizo una mención especial a sus padres, quienes la han apoyado de manera incondicional en la conquista de sus sueños. “Estoy muy emocionada, muy agradecida por toda su presencia, porque hayan venido aquí a ver este gran estreno de El Mago. Quería gradecer a mis papás, a Juan y a todo el elenco y al equipo de aquí atrás… por lo mucho que me han cuidado… Nunca fue una obligación para mí, esta decisión la tomé un poco yo. Obviamente lo consulté con mis papás, todos aceptaron esto, aunque creo que es muy difícil y puede ser que igual me haya arrepentido, pero pues el show debe continuar y seguiremos así por varias semanas…”, explicó.

El mensaje de Lucero a su hija

Para Lucero la admiración por su hija Lucerito es rotunda. Conmovida, la cantante y actriz le dedicó un mensaje, en el que reconoció su valentía y disposición para disfrutar de su gran momento sobre el escenario a pesar de cualquier adversidad. “Aplaudo de pie a mi @LuceroMijaresOf que tiene la vocación, la valentía y la fuerza para dar función en su noche de estreno de @elmagothewiz con su fractura reciente. El pequeño accidente fue el domingo unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio la función así (imagino el dolor). Al terminar, en el hospital le detectaron fractura en la tibia. Hoy aguantó como las grandes, guerrera mi preciosa. Dio una función hermosa y se robó los corazones de muchos. Así con su yeso, seguirá dando las siguientes funciones durante algunas semanas con autorización de los médicos. Está fabulosa, nadie se pierda esta obra. Felicidades mi nena, te deseo una larga y exitosa carrera. Dios te cuida, te recuperarás pronto”, escribió la intérprete en redes sociales.

