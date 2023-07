La emocionante odisea de Andrea Legarreta para encontrarse con Tom Cruise en Roma

Aunque Andrea Legarreta es una de las presentadoras más reconocidas de México y cuenta con una larga trayectoria frente a las cámaras, los nervios y la emoción logran apoderarse de ella cuando se trata de estar frente a grandes estrellas e iconos del cine internacional. Tal y como sucedió durante el reciente encuentro que tuvo con Tom Cruise en Roma, Italia, hace tan solo unas semanas, el cual estuvo lleno de momentos muy especiales para Andrea, pues incluso tuvo la oportunidad de mostrarle algunas fotografías de un encuentro previo que tuvieron hace varios años atrás en México, todo esto en el marco de una entrevista que le realizó a propósito del estreno de la nueva entrega de la saga Misión Imposible. Sin embargo, para poder cumplir con esta enmienda, la presentadora del programa Hoy tuvo que sortear algunos obstáculos e ingeniárselas para poder estar frente a frente al nominado al Oscar, pues su travesía México-Roma no fue nada fácil y tuvo algunos contratiempos, los cuales pudo superar, afortunadamente.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Un viaje express

Fue durante un segmento del matutino de televisa que Andrea relató todo lo que tuvo que hacer y los requisitos que tuvo que cumplir para poder entrevistarse con Tom. “El viernes saliendo de aquí me fue al ensayo (de Vaselina), después de las fotos me fui al aeropuerto, volé escala a Ámsterdam, no alcancé la escala, entonces me pusieron en otro vuelo y llegué a las 9:00 de la noche del sábado a Roma, de ahí llegué al hotel como a las 23:00 horas”, compartió la presentadora.

Sin embargo, al haber llegado tarde a Roma, debido a que no alcanzó su vuelo, tuvo que pedir ayuda para poder ver la película de Tom, la cual previamente había sido proyectada a la prensa internacional que viajó hasta Italia para entrevistar al actor. “Me dormí, desperté, fui a un cine, vi la función yo sola, porque para entrevistar a Tom Cruise tienes que ver la película, yo sola en una sala de cine, ya la habían proyectado, pero como llegué tarde me ayudaron para que la pudiera ver”, contó Andrea, quien tuvo que administrar muy bien su tiempo para poder visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Roma, antes de su encuentro con Cruise. “Después de ahí dije: ‘Quiero pizza, quiero un vino con vista al Coliseo, aproveché, corrí, eché mi moneda en la fuente de Trevi”, compartió.

Finalmente, Andrea Legarreta reveló que, tras dos días bastantes ajetreados, finalmente pudo entrevistar a Tom, no sin antes pasar por un sinfín de emociones, las cuales solo crecían al ver como algunos de sus colegas, que tuvieron la oportunidad de entrevistar al actor antes que ella, salían de la sala donde se encontraba Tom sumamente emocionados, por lo que sus nervios y emociones estaban al mil. “Sentía que escuchaban mi corazón hasta la sala de al lado”, expresó. “Me había tocado hablar con él en una alfombra roja pero aun así impone por lo que representa, es un icono”, compartió la también actriz, quien señaló que ha admirado la carrera de Tom desde que era muy jovencita, por lo que tenerlo de frente era todo un sueño.

El reencuentro con Tom

Ya durante la charla, Andrea contó que tuvo la oportunidad de recordarle que en el pasado ya había tenido la fortuna de haberlo entrevistado en una visita que hizo el actor a México, algo que emocionó mucho al actor. “Entro y su sonrisota, que es una de las más bonitas que hay, el trato, la calidez… Llegué a enseñarle, de aquella vez… Y entonces me dice: ‘Claro, recuerdo…’, no sé si recuerde realmente, pero fue muy lindo conmigo”, compartió.