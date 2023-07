'Él quería que nos casáramos por la iglesia', Imelda, viuda de Julián Figueroa, recuerda al cantante a tres meses de su partida

Han transcurrido tres meses desde el repentino fallecimiento de Julián Figueroa, cuya partida ha dejado un profundo vacío en el hogar que compartía con su mamá, Maribel Guardia, y su esposa, Imelda Tuñón, quien ha encontrado en su hijo José Julián, fruto de su relación con el cantante, la fuerza y el ánimo para hacer frente a estos dolorosos momentos por los que atraviesa la familia entera. Manteniéndose en pie principalmente por su pequeño y agradecida con el apoyo que le ha brindado su suegra, la joven cantante se sinceró sobre los planes que había proyectado a futuro con el hijo de Joan Sebastián, lo que le llevó a contar por primera vez cómo surgió el amor entre ellos. Con el corazón en la mano, Imelda recordó que conoció al músico de una manera muy particular durante una fiesta, en la que sus personalidades se compenetraron apenas cruzaron unas cuantas palabras.

Julián Figueroa deseaba llegar al altar con Imelda Tuñón

Durante una entrevista para el programa Despierta América, Imelda compartió los proyectos que tenía con Julián, siendo uno de ellos celebrar su boda religiosa, ya que únicamente habían podido unirse en matrimonio por el civil. “Él quería que nos casáramos por la iglesia, me lo dijo varias veces: ‘¿y si nos casamos por la iglesia?’ Y yo (le decía): ‘Después, ¿para qué quieres fiesta? Vámonos de viaje’”, mencionó ante las cámaras revelando que otro de sus planes era emprender una travesía a Asia. “También teníamos un viaje a Japón pendiente, ya no sé con quién lo voy a hacer”, agregó con la voz entrecortada.

Cómo inició su historia de amor con Julián Figueroa

La cantante relató que cruzó miradas por primera vez con el hijo de Maribel Guardia en una reunión al norte del país. “Estábamos en una fiesta en Monterrey y yo de Grinch, porque yo siempre he sido un Grinch, estaba sentada en un sillón con los brazos cruzados y llegó otro Grinch, igual que yo y se sentó a lado de mí”, comentó aludiendo a que ambos mostraban poco interés en unirse la celebración, “Entonces empezamos a platicar y platicamos tan padre que al final me pidió el número, pero ahí no fue cuando anduvimos, o sea, estuvimos teniendo conversaciones a larga distancia por teléfono durante 4-5 meses, y luego empezaron las llamadas telefónicas de 11 horas, una vez hablamos como un día y medio, o sea, no dormimos”.

Tras un largo periodo de conversaciones que se prolongaban por horas, Julián volvió a ver en persona a Imelda, fue entonces que decidieron comenzar una relación amorosa: “Yo tenía un viaje a Tuxpan y él me fue a ver hasta allá y ahí nos hicimos novios”, indicó la viuda del músico.

El sueño de Julián Figueroa que su viuda quiere cumplir

Al recordar los planes que había diseñado a lado del hijo de Maribel Guardia, Imelda compartió que uno de los mayores deseos del cantante era llevar a su familia a visitar el lugar más feliz del mundo, en especial por el anhelo que tenía de recorrer este sitio de la mano de su pequeño hijo: “Por el momento no teníamos planes de tener otro bebé, pero sí teníamos planes de, por ejemplo, vamos a hacer un viaje a Disney, y pues era el sueño de él más que el mío porque a mí me gusta Disney, pero nunca se me ha hecho tan mágico como a él (...) Él me llevó a Disney y me dijo: ‘Me encanta y quiero que José Julián venga conmigo”.

El especial regalo para Maribel Guardia

Asimismo, la cantante habló de un especial obsequio que tiene preparado para Maribel, un detalle en honor a la memoria de Julián Figueroa: “Compré dos relicarios, uno para mí y otro para mi tía (Maribel), que atrás les mandé a poner: ‘Te amo, Julián’, todavía no se lo doy”, dijo explicando que la pequeña joya es una especie de recipiente en forma de corazón, “Siento que es algo muy personal, que lo llevas junto al corazón”.

