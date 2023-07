'Hay una persona dentro de esa casa que está envenenando a todos', Paul Stanley

Sin duda alguna, las últimas horas han sido muy vertiginosas para Paul Stanley, quien luego de 36 días de completo encierro en La Casa de los Famosos, finalmente se ha enfrentado con una nueva realidad, en la que ha podido ver su paso por el reality desde otra perspectiva, así como las estrategias de sus compañeros y de los dos equipos que se han formado: el team Cielo y el team Infierno, tras convertirse en el quinto eliminado de este reality. Y aunque su salida ha dejado algunos corazones rotos al interior de la casa, el presentador del programa Hoy no podría estar más agradecido con su salida, pues debido al aislamiento y al constante estrés al que los habitantes de la casa son sometidos, su estabilidad mental y emocional comenzaba a tambalearse, lo que lo llevó incluso a tener algunos enfrentamientos con sus compañeros. Algo de lo que habló durante la gala del pasado lunes, en la que con más tranquilidad y mucho más aterrizado que el día de su salida, habló de cómo vivió esta experiencia y de todo lo que aprendió a nivel personal.

El día después de su expulsión

Luego de haber visto algunos videos y de tener una imagen más completa de todo lo que está sucediendo al interior de la casa con los dos equipos, Paul reiteró su postura respecto lo que piensa sobre algunos de sus compañeros, en especial de Sergio Mayer, con quien llegó a tener una fuerte discusión días antes de su expulsión, pues consideró que el actor ha manipulado a algunos de sus compañeros e incluso la misma trama al interior de la casa, lo que lo ha llevado a mantenerse dentro de ella, a pesar de sus constantes nominaciones. “Sí hay una persona dentro de esa casa que está envenenando a todos, que es Sergio, él tenía que salir, y se lo dije miles de veces y me decía: ‘Yo soy estratega, manipulador’, y perdónenme, pero yo nunca he conocido a una persona manipuladora que sea buena’”, compartió el conductor.

En ese mismo sentido, Paul también se refirió a la estrategia que el equipo Cielo, al que él pertenecía, siguió a la hora de tener que salvar a alguien de una nominación, pues en dos ocasiones lo lanzaron al ruedo al considerarlo un personaje fuerte entre el público, lo que elevaba sus posibilidades de seguir dentro de la casa y eliminar a uno de sus compañeros del otro equipo, estrategia que finalmente falló este fin de semana. Y aunque las cosas no salieron como ellos esperaban, el presentador dijo no sentirse arrepentido de haberse sacrificado por su equipo. “Todos los días vale la pena y lo volvería a hacer, hasta que la gente se diera cuenta que él (Sergio) le está haciendo mal a La Casa de los Famosos México, a sus compañeros y al Cielo”, señaló el comunicador, quien celebró nuevamente haber quedado eliminado. “Siempre se los dije a mis compañeros, amigos, hermanos, y no me van a dejar mentir, tu paz mental no tiene precio”.

Por otro lado, Paul también se sinceró respecto a las cosas que ha podido rescatar de esta experiencia y de las lecciones que también le ha dejado, mostrándose agradecido por todo el aprendizaje a nivel personal que La Casa de los Famosos le dio. “Primero agradecimiento, porque el autoconocimiento es una experiencia rara, una experiencia que solo vas a tener una vez en la vida, el autoconocimiento de a veces tener ansiedad, de estar solo, de tratarte a ti mismo, de entenderte a ti mismo está muy cañón, porque a veces te distraes con muchas cosas”, comentó conmovido.

¿Sergio y Poncho de Nigris rompieron un pacto?

En una de sus intervenciones durante la gala del pasado lunes, Paul Stanley dejó entrever que, previo a su ingreso a La Casa de los Famosos, logró hacer un pacto con Poncho de Nigris y Segio Mayer, el cual ambas celebridades habrían roto al estar dentro de la casa y al formar su propio bando. “Me lo guardé mucho tiempo y me quedé callado, dentro de la casa me decían traicionero, me decían judas, y me quedé callado por un pacto de caballeros, ¿quieren saber de qué se trata?, ellos se lo tienen que decir cuando salga”, comentó el presentador sin entrar en detalles.

En ese mismo sentido, Paul también se refirió al enfrentamiento que sostuvo hace unos días con Sergio, quien cuestionó su carrera y el cariño que la gente le tiene. “Estaba muy enojado, sobre todo cuando se meten con algo que amas que es tu trabajo, tu familia y el trabajo no se toca, esto se le olvidó a este brother (Sergio), también Bárbara llegó al pique, y yo no me iba a dejar y exploté”, compartió el conductor, quien se encargó de dejar en claro que no le guarda rencor a Sergio y que lo único que no le gusta de él es su forma de jugar.

