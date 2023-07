José Emilio, nieto de Talina Fernández, tras la partida de su abuela: 'Todavía me encuentro en negación' El joven también lamentó haberse distanciado de la comunicadora, de quien asegura no pudo despedirse

La partida de Talina Fernández dejó un inmenso vacío entre quienes disfrutaron todos estos años de sus consejos y compañía. Su nieto, José Emilio Fernández Levy, ha hablado al respecto de cómo la ausencia de la también llamada Dama del Buen Decir es un acontecimiento que sigue generándole un profundo pesar, entre otras cosas, porque tampoco le fue posible despedirse de ella como le habría gustado. Tal fue el golpe emocional que esta situación generó en él que, según afirma, permanece en un estado de negación, aunque orgulloso del tiempo en que pudo compartir con su abuela, quien le brindó apoyo incondicional por mucho tiempo, como también lo hizo con sus hermanas, María y Paula, sobre todo tras la partida de su mamá, Mariana Levy.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Qué ha dicho el nieto de Talina Fernández

De lo más sincero, José Emilio concedió una entrevista al diario mexicano Récord, espacio en el que abrió su corazón para hablar de lo duro que ha sido este proceso a nivel emocional, pues ha tenido que enfrentarse a la realidad de que su abuela ya no está más en este plano terrenal. “Todavía me encuentro en negación. Quiero que me digan que es una broma y que me llamen para decirme que vaya a desayunar a casa de mi abuela. Estoy en shock…”, explicó el joven. Recordemos que a lo largo de los años, Talina fue muy apegada a sus nietos, pues además de cobijarlos con su cariño y consejos, los apoyó económicamente en varios momentos, incluso les abrió las puertas de su casa para que vivieran con ella a lo largo de varios periodos.

VER GALERÍA

La dura noticia de la muerte de Talina

Sensible, el menor de los hermanos Levy relató cómo fue que se enteró de la muerte de su abuela Talina, un día que quedó grabado entre sus memorias más duras, pues recuerda que hizo hasta lo imposible para poder trasladarse hasta la Ciudad de México. “Yo me entero que estaba hospitalizada justo el 28 de junio, el día que ella muere. Mi tío Pato me escribió por la mañana y me dijo que mi abuela le quedaban solo un par de horas de vida. No tuve tiempo de despedirme ya que estaba en Cuernavaca y tuve que agarrar el camión y fue casi una misión imposible…”, relató Emilio, quien confesó que ante la imposibilidad de poder llegar a tiempo, fue su hermana Paula la que se despidió por él ante su abuela Talina.

VER GALERÍA

El joven también evocó el instante en que pudo llegar al sitio en donde se encontraba su abuela y, aunque ella ya había partido, pudo permanecer a su lado por unos instantes. “Fue un impacto, es la última imagen que ha pasado por mi mente estos últimos días… el hecho de estar en el hospital platicando con ella, sin que me respondiera, fue algo muy fuerte. Le pregunté cómo estaba porque ya no lo podía creer…”, contó en otro instante de la reveladora charla. Así mismo, reconoció el gran amor que tuvo por la Dama del Buen Decir, cuya partida ha dejado en él un profundo vacío. “Me hubiera gustado tener más tiempo para poder disfrutarla…”, contó de lo más sensible.

El dolor de haberse distanciado de Talina

A pesar de que su cariño por Talina ha trascendido, José Emilio reconoce lo difícil que es para él asumir que durante un tiempo estuvo distanciado de su abuela, quien se caracterizó por ser una mujer muy cálida con él y sus hermanas. “Talina Fernández fue una mujer que siempre me dio los mejores consejos de mi vida, siempre me daba inspiración para seguir adelante, ella me escuchaba, era muy buena compañera y fue alguien bastante importante en mi vida… Me dio mucha lástima por no haberla frecuentado por tanto tiempo, haberme distanciado de mi abuela es algo que hasta la fecha me duele, porque ella siempre estuvo para mí sin ningún interés, porque solo le importaba mi bienestar, pero lamentablemente siento que a veces le fallé como nieto…”, contó el joven, que además destacó sentirse en paz por saber que su madre, Mariana Levy, por fin ha podido reencontrase con Talina, que años atrás sufrió el golpe más fuerte tras el deceso de la actriz. “Saber que ahora ambas se están llenando de puro amor y que son las más felices allá arriba en el cielo, me hace sentir mejor”, contó a Récord.

VER GALERÍA