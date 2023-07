Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián a tre meses de su partida: 'Te llevaste un pedazo de mi corazón'

Han sido semanas difíciles para Maribel Guardia y su entorno familiar tras la repentina partida de Julián Figueroa, hijo de la actriz, quien falleció por un infarto al miocardio a los 27 años. Y aunque la también cantante ha intentado hacer frente a su duelo con una actitud de lo más positiva, fortaleciéndose en el amor que tiene por su nieto, lo cierto es que el vacío que dejó el joven intérprete será algo que difícilmente podrá llenar. Algo de lo que la misma Maribel ha hablado en un reciente mensaje compartido en sus redes sociales, donde ha recordado a su único hijo, justo cuando se cumplen tres meses de su fallecimiento, una ocasión en la que la actriz se ha mostrado profundamente conmovida al traer a cuenta los recuerdos más especiales que logró construir al lado de ‘Juliancito’, como solía llamarlo de cariño.

A través de su perfil de Instagram, Maribel compartió un video en el que mostró algunos instantes de la vida de su retoño, imágenes en las que Julián aparece sumamente sonriente, tocando la guitarra, dando entrevistas e incluso cantando, mismo que musicalizó con el tema Te Quiero Tanto, que interpretaba Figueroa. Al pie de la publicación, la actriz escribió unas emotivas palabras en las que expresó su sentir ante la ausencia de su hijo, mostrándose nostálgica ante el recuerdo de su hijo. “¡Tres meses! Te llevaste un pedazo de mi corazón, pero el que me quedó está lleno de tu luz, tus sonrisas y de los mejores recuerdos que le pueden quedar a una madre de su hijo. Suspiros al cielo, niño de mi alma”, escribió Maribel conmovida.

Como era de esperarse, el post de la intérprete se ha llenado de mensajes de solidaridad y apoyo de parte de sus fans, quienes desde el primer momento no han hecho más que mostrarle su completa empatía y cariño, mismo que ha servido a Maribel para salir adelante. Entre los mensajes de sus seguidores, ha destacado en que le ha enviado su amiga y compañera Andrea Legarreta, quien a través de unas emotivas palabras le mostró su total apoyo. “¡Preciosa! Eres ejemplo de amor y fortaleza. ¡Te admiro y respeto tanto! Tu niño debe estar muy orgulloso de ti y feliz de verte seguir adelante. Y con tus amores y nieto hermoso, tienes muchas razones para seguir… ¡Todos te amamos!”, expresó la presentador, quien ha tenido la fortuna de colaborar con Maribel en el programa Hoy.

‘Ya no le temo a la muerte’

En un reciente encuentro con la prensa, Maribel habló de cómo ha afrontado la partida de su único hijo, mostrándose esperanzada en que Julián se encuentra mejor que nunca. “Después de la experiencia que tuve con Julián, yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque siento que de ahí venimos”, reveló la actriz conmovida.

¿Cómo se encuentra la actriz?

Hace unas semanas, Imelda Tuñón, viuda de Juián, sostuvo una una charla con TVyNovelas en la que la joven se sinceró respecto a la partida de su esposo y padre de su hijo, especialmente sobre cómo ha sido para la familia afrontar este difícil capítulo, mostrándose sumamente empática y comprensiva ante el profundo duelo de Maribel. “El dolor de la pareja es duro, pero no se puede comparar con el dolor de una madre; es muy fuerte lo que le está pasando, yo creo que el trabajo a veces le ayuda un poco a relajarse en ese aspecto, a no sentirse tan mal, pero es muy fuerte la pérdida de un hijo”, comentó la viuda del también hijo de Joan Sebastian.

Aunque Imelda ha destacado en más de una ocasión la entereza con la que la cantante ha hecho frente a la pérdida de su hijo, reconoció que la actriz no está pasándola bien y que por momentos llega a quebrarse. “No me puedo imaginar estar en sus zapatos, hasta me causa terror pensarlo, siento que ella está sufriendo mucho. A veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante… La verdad, no hay palabras que describan la pérdida de un hijo”, agregó conmovida.