Eugenio Derbez reaparece con un cambio de look

Reinventarse como creativo no solo es uno de los retos que más disfruta Eugenio Derbez, pues si se trata de su imagen, el actor y cineasta también es experto en dar nuevos giros a sus looks. Para no perder la costumbre, el intérprete dio una sorpresa a sus fans al aparecer sonriente y jovial en una nueva fotografía, la cual originó una ola de reacciones entre quienes siguen de cerca lo que acontece en su vida personal. Esta vez, Derbez presumió el regalo que le hizo llegar su esposa, Alessandra Rosaldo, luego de que en días pasados celebraran su aniversario de bodas número 11, algo que sin duda emocionó tanto a la pareja, que incluso ambos se dedicaron románticos mensajes que presumieron de manera pública.

El comentado look de Eugenio

Contento de compartir con sus seguidores en redes sociales, Eugenio publicó un par de postales en las que presume el regalo que le hizo llegar Alessandra. Conmovido por este detalle, posó sonriente frente a un letrero luminoso con la leyenda “felices para siempre”, instantánea que despertó la curiosidad entre sus fans, quienes no pasaron desapercibido que el también comediante se deja ver con un aire de jovialidad. Aunque no se trata de un cambio radical, sí se le puede ver con el rostro sin barba, luciendo además su melena peinada y más corta que de costumbre. Por supuesto, el actor optó por la comodidad al llevar una playera negra con estampado y unos jeans en color azul, un outfit por demás cómodo para un día en el que al parecer se encontraba trabajando y cumpliendo con compromisos de su agenda.

Tras la publicación, Eugenio recibió los comentarios de sus fans, un tanto sorprendidos por la imagen del intérprete, quien suele ser muy activo en las redes sociales. De hecho, hubo quien lo comparó con su hijo Vadhir, pero tampoco faltaron las reacciones de algunos famosos, como las de Adrián Uribe, Omar Chaparro, sus hijos José Eduardo y Vadhir así como Juanpa Zurita, quienes regalaron un “me gusta” al posteo que se ha viralizado. De esta manera, Derbez da muestra de lo mucho que cuida su apariencia, algo que se ha convertido en parte de su sello personal, sobre todo a la hora de hacer acto de presencia en algún evento público, como ha sido en la ceremonia de los Premios Oscar o en las premieres de alguna de sus películas.

¿Qué le regaló Alessandra a Eugenio?

Más allá de lo que se comenta sobre la apariencia de Eugenio, el regalo que Alessandra dio a su esposo también dio pie a la conversación entre los fanáticos de la famosa familia. A través de un video, Derbez presumió el presente que le hizo la cantante de Sentidos Opuestos, esto con motivo de los once años de matrimonio en el que juntos han escrito una historia colmada de gratos momentos. El actor publicó un video en el que se observa un enorme ramo de rosas rojas, así como un set decorado con globos rojos, negros y plateados. “Ve nada más qué belleza. ¿Qué, enserio, de veras me lo mandó Ale? No lo puedo creer”, se escucha decir sonriente mientras captura varios ángulos de la sorpresa con la que fue consentido en un día tan especial para los enamorados. “Miren lo que me mandó mi mujercita de aniversario. Te amo, @alexrosaldo”, escribió en otro momento el cineasta, siempre orgulloso de la familia que ha logrado formar junto a la intérprete, con la que tiene una hija en común, Aitana.

Alessandra tampoco contuvo la emoción al mirar a Eugenio feliz disfrutando con su regalo, por lo que en los comentarios de su posteo escribió un: “Te amo”, al que agregó varios emojis de corazón. Recordemos que fue el pasado 6 de julio cuando los enamorados celebraron su once aniversario de bodas, instante en el que no dudaron en gritar su amor. “11 años desde que dijimos sí. 4,015 días han pasado y cada mañana elegimos seguir caminando de la mano, escribiendo nuestra historia. Gracias por tanto @alexrosaldo. Te amo”, dijo Derbez. Por su lado, Alessandra agregó: “¡Una y mil millones de veces sí! Contigo sí. Para siempre sí. Feliz Aniversario amor mío @ederbez. Te amo con toda mi alma. 11años de casados. Happy anniversary”.

