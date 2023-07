Kim Kardashian se apodera de Italia con su increíble look de princesa de Dolce & Gabbana La socialité disfrutó del desfile de Alta Moda de la firma italiana realizado en Alberobello

Los lazos que unen a la familia Kardashian-Jenner con Dolce & Gabbana son fuertes e irrompibles. Algo que ha quedado en claro a lo largo de los últimos meses, luego de que fuera la casa italiana la encargada de crear el ajuar nupcial de Kourtney Kardashian y Travis Barker, así como el de toda la familia de la novia, además de reclutar a Kim Kardashian como directora creativa de su colección Primavera-Verano 2023, Ciao Kim, la cual se basó principalmente en piezas y looks vintage de la marca elegidas por la socialité, y que presentaron en Milán en septiembre del año pasado. Es por eso que para su desfile de Alta Moda presentado en Alberobello, Italia, el cual tenía como temática honrar el arte antiguo de Puglia, Italia, la también empresaria no podía faltar, logrando acaparar miradas con el espectacular look que eligió para esta celebración llena de moda y glamour, con el cual lució como toda una princesa.

Un look digno de la realeza

Para esta ocasión tan especial, Kim optó por un look llenó de glamour y elegancia, sin dejar el lado sexy que procura imprimirle a cada uno de sus atuendos, pues hizo su aparición con una capa de tafetán color ciruela que cubría prácticamente todo su cuerpo, dejando al descubierto sus piernas al frente y llamando la atención por el escote profundo que nacía a la altura de sus hombros y un discreto moño al frente, que ayudaba a ceñir la capa a la cintura de Kim. Debajo de la capa, la modelo llevó un body de lencería en color negro, el cual por momentos dejaba al descubierto a través de su increíble capa firmada por Dolce & Gabbana, por supuesto.

La empresaria complementó su look con un increíble collar de oro blanco y piedras al mismo tono de su atuendo, así como unos espectaculares aretes de diamantes, con los que enmarcó rostro. Kim optó por un maquillaje en tonos nude y diferentes escalas de púrpura, el cual se hizo presente principalmente en labios y ojos, sellando su look digno de la realeza llevando el pelo recogido en una discreta media cola con algo de volumen en la parte alta de su peinado, dejando así al descubierto su hermoso rostro.

Dolce & Gabbana, la razón del reciente conflicto entre Kim y Kourtney Kardashian

Para los seguidores del famoso clan, es sabido que la relación entre las dos hijas mayores de Kris Jenner está llena de altibajos, especialmente después de 2020, cuando sus acaloradas discusiones las hizo llegar a los golpes. Y cuando todo parecía indicar que las cosas parecían calmarse entre ellas, un nuevo conflicto las puso al borde de una ruptura. Sin embargo, esta vez Dolce & Gabbana era la razón de su enemistad, pues para Kourtney no fue de su agrado el hecho de que su hermana Kim haya aceptado la invitación de la firma italiana para colaborar en la creación de una colección, tan solo cuatro meses después de su boda, celebración en la que la casa de modas se encargó de la creación de su ajuar nupcial. Algo de lo que los seguidores de esta familia pudo ser testigo a lo largo de los primeros capítulos de la tercera temporada de su reality, The Kardashians, en donde han dado cuenta de este nuevo conflicto.

Por fortuna, las hermanas pudieron arreglar sus diferencias frente a frente y al parecer sin ningún tipo de rencor, pues aunque Kim siempre fue consciente de que aceptar la invitación de los famosos diseñadores podría causar un conflicto con su hermana, pues incluso intentó convencer a la firma de aplazar el lanzamiento de la colección por algunos meses, la agenda ya estaba marcada y no podía ser de otra forma, por lo que Kim no dejó pasar esta oportunidad. “No hay nada más que pueda decir. Te entiendo perfectamente. Te entiendo. Lo lamento. Siento que mis decisiones nos hayan puesto en esta situación", dijo Kim a Kourtney en el último capítulo del reality, mostrando cierta empatía hacia los sentimientos de su hermana, pero dejando en claro que no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad, asegurando que su intención nuca fue herirla. "Gracias por disculparte y reconocerlo", le respondió Kourtney.

