Desde Italia, Michelle Salas se deja ver de lo más enamorada al lado de su prometido Danilo Diazgranados

Sin duda alguna, Michelle Salas atraviesa por un momento inmejorable en su vida. La influencer, que continúa creciendo su comunidad en redes sociales, medio que se ha convertido en su principal escaparate para mostrar sus mejores looks, así como pequeños vistazos a su intimidad, no podría estar más feliz, pues de la mano del éxito profesional, a nivel personal las cosas parecen ir viento en popa, pues la bisnieta de Silvia Pinal recientemente se comprometió con Danilo Diazgranados, por lo que en estos momentos se encuentra en las nubes, Algo que sus seguidores han podido atestiguar a través de sus redes, donde últimamente se ha vuelto más abierta respecto a lo que comparte sobre su relación con Danilo, pues a pesar de que ha sido sumamente discreta sobre su noviazgo, desde su compromiso se ha dejado ver de lo más feliz al lado de su guapo novio. Tal y como sucedió durante su reciente asistencia al desfile de Dolce & Gabbana en Bari, Italia, donde Michelle se dejó ver guapísima como siempre y sumamente enamorada, pues como pocas veces suele hacerlo, asistió de la mano de su prometido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Una aparición única

A través de sus historias de Instagram, la única hija de Stephanie Salas ha compartido algunos detalles de su estancia en Italia y de su asistencia a los eventos en los que la casa de modas italiana ha sido la anfitriona, destacando algunas fotografías, una oportunidad en la que pudo convivir con algunas influencers como Leonie Hanne e incluso con los fundadores de Dolce & Gabbana, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quienes son grandes amigos de la mexicana. Sin embargo, la foto que no ha pasado desapercibida por ninguno de sus fans, ha sido en la que aparece tomada de la mano de Danilo, posando para la cámara de lo más sonrientes y enamorados, algo que en muy pocas ocasiones ha sucedido, pues Michelle ha sido muy cuidadosa a la hora de compartir detalles sobre su vida sentimental de forma pública, por lo que esta postal emocionó a todos sus followers.

El look nupcial de Michelle

Al ser una noche especial, Michelle no decepcionó con su elección de estilo para esta velada llena de moda y glamour, pues además ha regalado un adelanto de cómo es que podría lucir en su próxima boda, pues optó por un vestido blanco, largo con terminación en cola, que destacaba por su corte asimétrico en las mangas y un ligero plisado al frente que resaltaba la figura de la guapa modelo, otorgándole también una caída delicada hacia el frente y un poco de volumen a la falda. Salas complementó su look llevando discretos accesorios, llamando la atención principalmente por los aretes de aro dorados que lució, los cuales quedaban a la vista gracias a que llevó el pelo recogido en un chongo medio, sellando toda su imagen con un maquillaje en el que los tonos rosados fueron los protagonistas, pues los llevó principalmente el mejillas y labios.

VER GALERÍA

Por su lado, Danilo lució como todo un novio que camina hacia el altar, pues optó por un traje oscuro con un discreto estampado de grecas en las solapas, el cual combinó con una camisa blanca que llevó sin corbata, complementando su look con unos zapatos clásicos de vestir negros, logrando verse sumamente elegante, a pesar de haber prescindido de otros accesorios.

La emoción de Michelle tras su compromiso

Tras haber compartido la noticia de su compromiso con Danilo Diazgranados, Michelle Salas, consciente de la expectativa que causó dicha buena nueva entre sus fans, acudió a sus redes sociales para compartir sus primeras impresiones respecto a los recientes acontecimientos de su vida personal. “Estas últimas 24 horas han sido una verdadera locura. Demasiado feliz y agradecida con todos y cada uno de sus hermosos deseos y mensajes positivos. Estoy que no me creo todo lo que estamos a punto de vivir y nada me emociona más que sentir su cariño y apoyo incondicional. Con ganas de contarles más. Por ahora a punto de despegar con el corazón contento. ¡Los amo familia! Hablamos en unas horas”, escribió en una de sus historias.

VER GALERÍA