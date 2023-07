¿Momento para independizarse para Lucerito Mijares? Sus papás responden simpáticamente

En su papel de orgullosos papás, Lucero y Mijares son testigos de la evolución sobre los escenarios de su hija Lucero, de 18 años, ahora tras su reciente debut en el teatro musical como protagonista de la puesta en escena El Mago. Ante el importante acontecimiento familiar, la expareja reflexiona sobre la llegada de la naciente intérprete a la mayoría de edad, respondiendo a la pregunta de cómo asumirían el hecho de que Lucerito, como también es conocida, busque independizarse y mudarse en algún momento. Con total apertura, los cantantes respondieron para hacer evidente la unión que prevalece al interior de su círculo en estos instantes, en los que el éxito profesional va de la mano con la estabilidad a nivel personal.

¿Dejarán que su hija viva sola?

Recordemos que fue en febrero pasado cuando Lucero Mijares cumplió 18 años, una fecha tan importante en la que recibió el cariño de sus seres queridos. A la par de esa satisfacción, la joven tiene la dicha de celebrar por su desenvolvimiento en el espectáculo, dando muestra de su talento e ímpetu para lograr conquistar cada uno de sus sueños. Ante este panorama, Lucero y Mijares fueron cuestionados si dejarían a su hija vivir sola, sobre todo ahora que ha alcanzado la mayoría de edad. “No, en casa. Por eso somos vecinos…”, respondió Mijares, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. “Yo me fui de mi casa a los 27 años, ¿y tú?”, preguntó Lucero a su exesposo, quien respondió: “Yo a los treinta…”.

Más allá de esta postura, tanto Lucero como Mijares dejaron ver que están dispuestos a apoyar a sus hijos en cualquiera de sus decisiones, incluso cuando llegue el momento en que ambos deseen volar del nido, aunque al parecer para que eso ocurra tendrá podría pasar todavía algún tiempo, así lo dejó ver la cantante. “En México no es común que los jóvenes se vayan de casa a los 18 años… Especialmente nuestros hijos que están muy apegados a nosotros…”, aseguró. Mientras tanto, los intérpretes celebran el hecho de que la unión familiar prevalezca entre ellos, especialmente ahora en el que disfrutan apoyarse ante sus emprendimientos en la música y, en este caso, el teatro, una de las grandes pasiones de Lucerito.

Lucero Mijares, feliz de cosechar sur propios triunfos

Durante el estreno de El Mago, Lucero habló de la emoción que le provoca ver a su hija abrirse camino por su propia cuenta, una regla de oro que la jovencita ha cumplido al pie de la letra, según ha comentado en ocasiones anteriores. “Estamos súper contentos, ilusionados de desearle la mejor de las suertes, todo el éxito que ella comienza por sí misma. Nos fascina que le pregunten por nosotros, y a ella también, pero al final qué padre que ella pueda tomar su camino y estar parada en el escenario solita, ahí no va a haber papá y mamá…”, explicó la intérprete ante los reporteres, a quienes contó lo feliz que se siente de ver a sus hijos crecer en todos los sentidos. “Siempre con los hijos vamos a ser consejeros y los vamos a guiar y los vamos a llevar de la mano. afortunadamente nuestros hijos creo que toman muy buenas decisiones, ojalá que lo sigan haciendo…”.

Para Mijares, es muy importante que Lucerito haya tomado la decisión de responder a su gran pasión, el teatro, lo que le ha permitido a la joven destacar e involucrarse en todos los aspectos que conllevan la realización de esta puesta en escena, su gran debut sobre los escenarios. “Realmente ella se enfocó mucho en lo que ella creía que era lo suyo. Obviamente yo en algún momento le dije: ‘¿Por qué no te grabas un disco, lo hacemos y luego ya haces (teatro)?’. (Me dijo): ‘No papi, yo quiero teatro musical y sin tener que ver con nadie, ni competencias con nadie, ni nada. Yo quiero hacer mi tetro que es lo que me gusta’… Con Lucero se fueron el año pasado a Broadway, en Semana Santa. Se aventaron dieciséis días, diecisiete obras y La Beba pudo haber ido a más…”, explicó el cantante, feliz de ver cómo su hija se entrega de lleno a esta actividad que la tiene muy entusiasmada.

