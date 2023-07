'Me rompieron la cabeza', Paul Stanley al abandonar La Casa de los Famosos

El fenómeno de La Casa de los Famosos cada día crece más, conforme se acerca la recta final de este reality, las cosas parecen ponerse más complicadas para los habitantes, quienes luego de haber formado dos bandos, el team Infierno y el team Cielo, la balanza parece haberse inclinado hacia los del Infierno, quienes prácticamente han conservado su alineación original, mientras que el otro equipo ha visto como cada semana sus integrantes salir. Tal fue el caso de Paul Stanley, quien se convirtió en el quinto expulsado de la casa y del team Cielo, algo que sin duda ha encendido los ánimos entre los participantes del show, quienes al parecer han comenzado a cambiar de estrategia, vislumbrando el fin de los bandos, para entrar en una etapa más individual. Mientras tanto, Paul ha comenzado a retomar su vida y enfrentarse con la realidad, luego de 36 días de encierro y asilamiento, por lo que sus primeras reacciones tras abandonar la casa han sido un tanto mesuradas y contenidas, aunque no por eso menos polémicas, pues no ha perdido la oportunidad de enfrentar a sus compañeros y advertirles de forma muy discreta que las cosas son muy diferentes a lo que ellos están viviendo adentro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Lo que dijo Paul tras su salida de show

Luego de su salida de La Casa de los Famosos, Paul fue recibido con mucha emoción por Galilea Montijo, la conductora del show, sus compañeras que ya han sido expulsadas y por supuesto por su prometida, Joely Bernat, quien entre lágrimas de emoción abrazó y besó a su amado. Al ser cuestionado por su expulsión y su experiencia al interior de la casa, el presentador del programa Hoy fue muy sincero, mostrándose conforme con la decisión que el público tomó. “Muchas gracias a ustedes por votar por Sergio y por Emilio, no saben cómo se los agradezco”, expresó Stanley entre risas, dejando entrever que la expulsión era algo que esperaba y deseaba.

Sobre cómo es que se encontraba tras salir del reality, Paul expresó: “Me rompieron la cabeza, salí tronadísimo”, dijo un tanto consternado. “No saben las emociones, salgo muy vulnerable, ya no sabía, estaba muy desesperado”, comentó el conductor, dejando en claro que su deseo sí era salir. “Ahorita que estaba en la puerta, yo le decía a la gente (de producción): ‘Del otro lado, ya no me regreses’”, comentó entre risas. “Yo siento que pasé seis meses allá adentro, es algo bien fuerte”, sentenció.

VER GALERÍA

Por otro lado, Paul se refirió a la convivencia con sus compañeros dentro de la casa, pues a pesar de las diferencias que pudo haber tenido con algunos, especialmente en la última semana, logró hacer vínculos amistosos con todos sus compañeros, dejando en claro también las estrategias con las que no estaba de acuerdo. “Me llevé bien con todos, a pesar de que no me gustaba lo de Sergio, la manera de jugar, a pesar de eso, con todos me llevé muy bien, hice grandes amigos, y estoy con un nudo en la garganta, porque sí los extrañé mucho todos a ustedes, no sé si voy a extrañar a los de la casa por un ratito”, comentó conmovido.

Paul opta por la discreción

Luego de que Galilea le mostrara a su compañero de Hoy algunos videos de las cosas que otros habitantes dijeron sobre él, el presentador procuró ser muy discreto con su reacción, evitando entrar en polémicas, aunque aprovechó la ocasión para señalar a dos personajes en específico, quienes lo llamaron traicionero. “Hay una razón muy grande por la cual no quisiera meterme y hablar de más, pero hay veces que es mejor confiar en las personas y no meterse en un nido donde no vale la pena estar, y no me voy a quemar, y no es la ley de vida con la que me he regido, prefiero nunca hacerle el mal a la gente”, comentó el presentador. “Los traicioneros están ahí y es Sergio y es Poncho, y mis compañeras se los puede explicar… No voy a entrar en detalles, yo traicionero nunca fui, siempre jugué leal a mis convicciones y bueno, pues se los dejo de tarea a la gente que los sigue apoyando”, compartió. “Van a seguir un poco los equipos, pero ya sabemos quiénes son, le van a empezar a dar ahorita a Apio, le van a empezar a Nicola, y Poncho y Sergio tienen ahí su deal, y se están jalando mucho ahí a Emilio”, agregó.

El último mensaje para sus compañeros dentro de la casa

Finalmente, Paul Stanley tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros a través de un enlace que hizo desde el estudio hacia la casa, en el que no perdió la oportunidad de hablar fuerte y claro sobre su percepción de las estrategias que están siguiendo ciertos personajes al interior de la casa. “No me obligaron a decir cosas malas, nada más me enseñaron algunos videos”, comentó el presentador entre risas, compartiendo con sus colegas algunos consejos. “Invito a todos a que sean autónomos y usen su voto par bien, piénsenlo muy bien”, comentó. “Y quiero dejar en claro nada más una cosa a mi Sergio y a mi Poncho: El pin*** traicionero, así como ustedes lo dijeron, no fui yo, que no se les olvide. Nos vemos en el hotel, se van a quedar un día, a ver si les recuerda a algo”, finalizó, dejando a sus compañeros con la duda de qué era a lo que se refería con esa última frase.

VER GALERÍA