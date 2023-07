Kourtney Kardashian celebra por todo lo alto el cumpleaños 11 de su hija Penelope

Para el clan Kardashian-Jenner no hay celebración menor. Sobre todo cuando se trata de consentir a alguno de los integrantes más pequeños de la familia, a quienes suelen consentir al máximo con las palabras más especiales y los detalles más espectaculares. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando celebraron el cumpleaños de la pequeña Penelope, la segunda hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick, a quien llenaron de mucho amor a través de redes sociales, donde le han dedicado los mensajes más emotivos a la menor, que este domingo 9 de julio ha llegado a los 11 años.

A través de su perfil de Instagram, Kourtney, que se encuentra en plena dulce espera de su cuarto hijo, el primero con Travis Barker, compartió un tierno video del pasado, en el que se puede ver a su hija muy pequeñita tomando su almuerzo vestida con un lindo vestido, con los labios pintados, usando unas zapatillas de Kourtney y platicando su mamá, junto al cual compartió un lindo mensaje en el que se mostró sumamente nostálgica al ver que su pequeñita ahora ha crecido y que está a tan solo un paso de la adolescencia. “Ella me sorprende todos los días. No podría estar más orgullosa de ser su mamá. No puedo creer que tenga 11 años... es tan agridulce. Lloro cada año en su cumpleaños porque cada vez se hace mayor, es tan triste que el tiempo pase tan rápido, pero me hace feliz ver lo maravillosa que es. Feliz cumpleaños mi dulce Penélope”, expresó conmovida, generando todo tipo de reacciones de sus fans y en especial la de su esposo, quien también le envió sus mejores deseos a la menor: “Feliz cumpleaños 11, Penelope”, compartió Travis.

Por su lado, Kris Jenner, abuela de la cumpleañera, también se pronunció al respecto sobre esta fecha tan especial, compartiendo en Instagram un álbum de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más especiales que ha vivido con la pequeña, dejando en claro el gran amor que tiene por su nieta. “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa nieta, Penélope! Eres una chica tan brillante, inteligente, talentosa, creativa, amable, dulce, considerada e increíble y ¡estoy tan orgullosa de ti! Eres la mejor nieta, hija, prima, hermana, amiga y sobrina. Te amo mucho mi niña preciosa y ¡doy gracias a Dios por ti todos los días! No puedo esperar para verte crecer y hacer más recuerdos preciados juntos. Te amo”, compartió la orgullosa matriarca del clan.

Si bien, Scott ha sido más discreto al respecto en sus redes sociales, no ha dejado de mostrar su amor por su hija, pues a través de Instagram compartió una fotografía en la que mostró la sorpresa que preparó para su hija, pues adornó su casa con cientos de globos rosas con la frase “Feliz cumpleaños P”, sorprendiendo así a su pequeña, quien sin duda es su adoración.

La ilusión de Kourtney al hacerse realidad su nueva maternidad

Sin duda alguna, los últimos meses fueron un tanto complicados para Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes veían que su sueño de convertirse en padres en conjunto se desvanecía cada vez que recibían una respuesta negativa de parte de sus doctores. Es por eso que han comenzado con la cuenta regresiva para tener a su pequeño en brazos, la pareja no cabe de felicidad, y especialmente la empresaria. “Tenía lágrimas de felicidad cuando se lo contó a su familia. Todos lo saben desde hace tiempo, están muy felices por ella”, contó una fuente cercana a Kourt a la revista People.

En ese mismo sentido, el informante reveló al medio que los tres hijos de Kourtney, a quienes tuvo durante su relación con Scott Disick, están muy contentos con la noticia. “(Ella) está ansiosa por volver a ser madre. Sus hijos mayores también están entusiasmados con el bebé”, agregó. “Kourtney ha estado orando por esto. Ha querido tener un bebé con Travis desde que empezaron a salir. Han estado tratando de quedar embarazados durante casi dos años. Ha sido agotador”, puntualizó.

