'Amamos tu energía y carisma', el mensaje de Jacky Bracamontes a su hija Carolina por su cumpleaños nueve

Uno de los mayores alicientes en la vida de Jacky Bracamontes sin duda es su familia. Aunque es una mujer con una basta trayectoria y que se caracteriza por el trabajo constante, siempre se da el tiempo para disfrutar de los suyos, particularmente de sus cinco hijas. Buena parte de sus publicaciones en redes sociales están dedicadas a sus pequeñas y a Martin Fuentes, su esposo, lo que deja ver que en conjunto son su motor. Entre los momentos familiares que comparte destacan viajes, vacaciones, actividades extracurriculares, logros personales y por supuesto festejos. El más reciente posteo de la modelo y conductora celebra la vida de Carolina, la segunda de sus hijas que este 9 de julio cumple nueve años.

Jacky y Martin colocaron en sus cuentas de Instagram una fotografía de Caro con motivo de su cumpleaños. Se puede ver a la menor sonriente disfrutando del Archipiélago de Alexander, en Alaska; tiene el cabello recogido con una coleta y está enfundada en una blusa azul de mangas cortas y botones al centro en tonos cafés. El matrimonio acompañó la postal de un enternecedor texto: “Hoy cumple nueve años esta princesa que llegó a iluminar la vida de quienes te conocemos. Amamos tu energía y carisma. Te amo con todo mi corazón Carolina”. Además adornaron la felicitación con las clásicas ‘Mañanitas’ de Vicente Fernández.

A lo anterior se suma una serie de historias en Instagram realizadas por cuentas de fanáticos que tanto Jacky como Martin compartieron. Se trata de dos collages con diversas instantáneas de Caro junto a sus padres a lo largo de los años, mostrando a su vez el inevitable crecimiento de bebé a niña. A las ediciones se suma igual un video que contiene algunos clips de los momentos de Carolina frente a las cámaras. En primer lugar vemos fragmentos de una entrevista concedida al programa ‘El Gordo y la Flaca’ donde Jacky nos presenta a su segunda hija, aún bebé. Posterior a ello se aprecian grabaciones de la conductora simplemente siendo madre, cuidando de su menor, peinándola y jugando con ella. Finalmente el video evoluciona a las más recientes apariciones de Caro en pantalla, resaltando el paso del tiempo.

Jacky y su familia se encuentran disfrutando de unas espectaculares vacaciones cuya primera parada fue Hawái, mientras que actualmente exploran Alaska. Sus padres no han hecho público ningún tipo de festejo en particular por el cumpleaños, aunque el tiempo de calidad es uno de los regalos más valiosos que pueden dar. Pero esto no significa que el pastel, las velas estuvieron totalmente ausentes, solo que este año decidieron adelantar la celebración y en mayo pasado realizaron una gran fiesta uniendo los cumpleaños de Renata, su hermana menor y el de Carolina. “Hoy hicimos la fiesta de Caro de 9 años y Renny Rocks de 7 años, con muchos niños y niñas. Gracias a todos los que nos acompañaron a festejar a mis princesas”, escribió Martin. Cada una tuvo su propio pastel de dos pisos en colores rosa, amarillo y azul. La temática de la celebración fue el deporte, con raquetas de tenis y balones adornando la tarta.

Las vacaciones de la familia en Hawái

Jacky Bracamontes está de viaje junto a su familia, incluyendo a sus padres. El viaje arrancó en la paradisiaca isla de Oahu, desde donde pudimos ver a las pequeñas hijas de la presentadora y el piloto disfrutando de las amenidades del resort en el que se hospedaron, listas para iniciar una estancia repleta de emociones. Pudimos ver a las pequeñas practicando surf como todas unas profesionales, siempre bajo el cuidado de Martin, quien es un experto en este tipo de deportes. “Si visitan Hawaii, ¡obvio que tienen que intentar surfear! ¡Mis hijas lo amaron!”, comentó Jacky al pie de un reel que compartió en su perfil.

Como era de esperarse, la familia no podía perderse de la visita al resort Aulani, el cual es operado por Disney, en donde las pequeñas pudieron disfrutar de la belleza de Hawái y al mismo tiempo convivir con algunos de los personajes de la franquicia. Entre otras actividades visitaron algunas de las playas más emblemáticas de este destino así como un par bellezas naturales, destacando unas cascadas en las que pudieron refrescarse, además de hacer algunas caminatas entre los escarpados senderos de las islas.

