Camila Fernández habla como pocas veces de su esposo: 'No puedo pasar un día sin él'

Aunque Camila Fernández se encuentra enfocada en el lanzamiento de su nuevo disco, con el cual retoma por completo el regional mexicano, tal y como se lo prometió a su abuelo, don Vicente Fernández, antes de morir, la intérprete no pierde de vista su vida familiar, una faceta en la que se siente muy cómoda y feliz, pues sin duda disfruta al máximo de estar al lado de su esposo, Francisco Barba, y de su pequeña hija, Cayetana. Algo de lo que ha hablado en una reciente entrevista, en la que de lo más sincera y como pocas veces suele hacerlo se refirió a lo importante que es su esposo para ella y su pequeña hija, quienes sin duda son su adoración.

El amor de Camila por Francisco

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, que Camila no dudó en hablar de su familia y la dinámica que ha logrado construir de la mano de su amado Francisco, una oportunidad en la que aprovechó para dejar en claro lo importante que es para ella tener a su clan siempre a su lado. “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado, mi esposo también es lo mejor que me ha pasado, y sí siempre han estado ahí acompañándome cuando se puede, pero yo no vivo sin mi chiquilla y sin mi esposo, no puedo, se me mueven ahí las cosas y no funciono bien”, compartió la intérprete conmovida.

Y aunque evitó entrar en muchos detalles sobre su relación con el padre de su pequeña, procurando siempre la discreción que tanto la ha caracterizado, sí se encargó de poner en alto lo mucho que significa para ella poder compartir su vida con él y lo indispensable que es en su día a día. “Aparte mi esposo es mi memoria, mis manos, mis ojos, mi todo, porque sin él no puedo, no puedo pasar un día sin él”, comentó de lo más enamorada, reiterando también el importante lugar que su pequeña Cayetana tiene en su vida. “Mi hija también es lo máximo, me cambió la vida a mejor”, expresó emocionada.

Lo mejor que le ha pasado

El año pasado, Camila Fernández habló de su matrimonio en entrevista con Mónica Noguera a quien le contó todo lo bueno que le ha traído su esposo: “Para mí, mi matrimonio, es lo mejor que me ha pasado en la vida, me vino a mejorar la vida por un millón, me vino a traer muchas bendiciones y lecciones de vida, me vino a enseñar lo que es la responsabilidad y el respeto y qué mejor que con el tesoro de esposo que me tocó, la verdad”, reconoció. En esta charla, la cantante contó que nunca pensó tener una relación de ensueño como la que tiene: “Toda la vida pensé que era difícil, por lo que yo viví en mi casa, pero no, mi esposo es lo máximo”, añadió.

Un anhelo hecho realidad

En la misma charla, Camila reconoció que siempre soñó tener una relación como la que tienen con su esposo: “Yo siempre le pedí a Dios que me mandara una persona que me entendiera, yo decía: ‘Quiero andar con alguien me respete mi trabajo, que esté ahí para mí, que me apoye y todo’ y dicho y hecho, has de cuenta que le mandé la lista a Dios y así me lo mandó, mi esposo es lo máximo”, agregó. En 2019, Camila compartió con el público de Ventaneando su historia con Francisco Barba a quien conoció en una cita a ciegas organizada por amigos en común: “Es la primera relación seria que tengo, nunca me había tocado sentir algo tan lindo, está ahí para mí y lo quiero muchísimo. Fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada. Resultó que teníamos muchos amigos en común y mucha vida en común para mí fue lo mejor, que tenemos muchas cosas en común. Desde el día uno que lo vi me cautivo”, reveló la cantante.