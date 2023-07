Galilea Montijo habla como pocas veces de uno de sus ex

Hace poco más de 20 años, Galilea Montijo protagonizó uno de los romances más mediáticos del mundo del espectáculo, pues en aquel entonces compartió un noviazgo al lado de Cuauhtémoc Blanco, quien era una de las grandes figuras del futbol mexicano de la época y todo un ícono del Club América, mientras que ella ya se había consolidado como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión mexicana. Y aunque en su momento se dijeron muchas cosas en torno a esta relación, pues además la pareja intentó ser muy discreta con lo que sucedía entre ellos, a pesar de ser dos figuras sumamente famosas, es hasta ahora que Galilea ha querido compartir algunos detalles de este romance con el público, mostrándose un tanto nostálgica ante esta etapa de su vida y sumamente respetuosa ante el nombre de su ex, de quien dijo, estuvo profundamente enamorada en su momento.

Así fue su romance con el futbolista

Fue durante la más reciente emisión del programa Netas Divinas, que la presentadora abrió su corazón para hablar de esta sonada relación, la cual, 20 años después, sigue causando cierta curiosidad entre sus fans, pues han sido contadas las ocasiones en las que Galilea ha querido hablar de este tema. Fue precisamente en este espacio donde finalmente reveló cómo fue que vivió este romance y las cosas que a la distancia ha reflexionado al respecto. “Esa fue una relación que mucha gente no entendía, yo estuve muy enamorada, porque yo con él me identificaba mucho en esta parte que veníamos desde abajo, que nos costó mucho”, comentó Galilea al tocar el tema de su relación, la cual tuvo un momento muy memorable durante la final de Big Brother VIP, en 2002, cuando Cuauhtémoc ingresó a la casa para sorprender a su entonces novia con un ramo de flores, pues ella había resultado ganadora de dicho show.

En ese mismo sentido, la también actriz habló de las cosas que le gustaban del futbolista, pues a pesar de que sus caminos siguieron rumbos diferentes, su relación no terminó del todo mal, por lo que lo recuerda con cierto cariño. “Lo que me encantaba de él es que sus mejores amigos fueron de toda la vida, desde niños los mejores amigos, no se le olvidaba su gente, y era una persona que nuca olvidaba de dónde venía, coincidíamos mucho, (siempre hablaba bien) de su mamá, la forma en la que cuidaba a su familia, cómo cuidaba a sus amigos, me identificaba y lo admiraba mucho”, reveló la también presentadora de La Casa de los Famosos.

Al ser cuestionada sobre si llegó a vivir algún tipo de celos estando con el futbolista, Gali fue muy clara, dejando en claro que los motivos por los que su relación llegó a su fin fueron otros. “Te voy a decir algo, ahí no había celos... No era una persona que me dijera que no saliera en la tele vestida de tal forma o que no le gustara otra cosa, nada más que le gustaban mucho (las mujeres). Haz de cuenta que era como Brad Pitt... y sí era ojo alegre”, sentenció la intérprete, generando las risas entre sus compañeras de elenco.

Una nueva etapa de vida

Tras su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo se enfrenta a un horizonte muy diferente, en el que se ha abierto a todas las posibilidades, buscando experimentar nuevas facetas de su vida, así como retomar algunas otras. Algo de lo que habló durante una reciente entrevista con People en Español, en la que de lo más sincera se refirió a cómo es que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida. “Hoy me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama (para)ver mis series, ver películas", comentó la presentadora. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra", agregó.

De hecho, Galilea dejó en claro que para ella, en este momento, una de sus grandes prioridades es su trabajo y el explorar facetas de su persona que habían quedado en pausa por procurar otros aspectos de su vida, como su familia, por lo que ahora que el panorama es distinto, le gustaría retomarlas. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", señaló. "No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar", sentenció.

