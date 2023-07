'La Choco' vuelve a México para celebrar la Primera Comunión de su hijo Iker

Aunque Jimena Pérez 'La Choco' y su familia llevan casi tres años viviendo en Madrid, España, ciudad que se va convertido en su segundo hogar, cada que tiene la oportunidad vuelve a México para reconectar con sus raíces y reencontrarse con sus seres queridos, procurando hacer de cada visita al país la más especial. Algo que ha sucedido este fin de semana, pues la presentadora se encuentra en suelo mexicano en compañía de sus dos hijos, Iker e Iñaki, por una razón muy especial y significativa. Y es que este fin de semana, Iker, el mayor de sus retoños, celebró su Primera Comunión, una ocasión de lo más significativa, en la que se hizo rodear de su círculo más cercano para conmemorar este importante paso del menor en su vida católica.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, Jimena ha compartido una serie de fotografías y videos en los que ha dado algunos vistazos a esta celebración, llamando en especial el clip en el que E puede observar a Iker hincado frente al altar de una iglesia, recibiendo su Primera Comunión de manos del padre José de Jesús, un instante en el que la periodista se mostró sumamente emocionada y orgullosa de su retoño.

Para esta ocasión, Jimena se dejó ver de lo más guapa con un elegante vestido de cuello alto y ceñido al cuerpo y de manga larga, color blanco y estampado floral en color negro, combinando su atuendo con unos increíbles pendientes largos en forma de rosas rojas, los cuales combinaron con sus labios, que para esta ocasión los llevó en un tono rojo intenso.

La maternidad, la faceta más importante de Jimena

Fue hace poco más de 3 años que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento decidieron dejar todo en México y comenzar una nueva vida en Madrid, ciudad a la que se trasladaron para que su hijo Iñaki recibiera las mejores terapias disponibles para tratar el trastorno del neurodesarrollo que le fue diagnosticado. A pesar de que La Choco se encontraba en un gran momento, profesionalmente hablando, no dudo en hacer sus maletas y mudarse a España: “Siempre digo que amo mi profesión, pero el ser mamá es algo que me quita el aliento, que me llena de vida y lo disfruto a cada momento”, nos confesó Jimena el año pasado cuando protagonizó nuestra portada digital con motivo del Día de las madres, una charla en la que nos compartió lo especial que son para ella sus hijos.

En aquella entrevista, exclusiva para HOLA.com México, Jimena admitió que todavía hay personas que cuestionan su decisión de abandonar nuestro país para buscar un mejor estilo de vida para su pequeño Iñaki: “Todavía hay gente que me dice: ‘Pero estabas en tu mejor momento profesional, ¿cómo fuiste capaz de dejarlo todo?’ y yo digo: ‘Mil veces volvería a dejar lo que tuviera que dejar con tal de que ellos estuvieran bien’. Yo creo que cuando tu familia está bien, tus hijos están bien, es porque ya estás realizada en la vida. Para mí, ver unos niños felices, amorosos, que me busquen todo el tiempo, que sean tan familiares es como ganarme la Lotería”, nos explicó la conductora.