El emotivo reencuentro de Taylor Swift con su ex,Taylor Lautner, sobre el escenario

El pasado 17 de agosto, Taylor Swift arrancó la que sería una de sus giras más ambiciosas, la cual la ha llevado a recorrer las ciudades más importantes de Estados Unidos, y con la que planea visitar algunos países de Latinoamérica -entre ellos México-, y Europa, llevando así la música de toda su discografía a varios rincones del mundo. Y como era de esperarse, The Eras Tour ha dejado un sinfín de momentos muy especiales y emotivos desde sus primeros shows, desde Taylor cantando bajo la lluvia, hasta el estreno de nuevas versiones de sus más grandes éxitos, como lo fue Karma, la cual presentó al lado de Ice Spice, quien también participa en el videoclip de dicho tema, durante uno de los shows que ofreció la cantante en New Jersey. Sin embargo, lo sucedido el pasado 7 julio en Kansas City fue un momento irrepetible, pues Taylor tuvo como invitados a los protagonistas de su más reciente videoclip I Can See You, tema incluido en la nueva versión del álbum Speak Now, de 2010, y que Taylor ha relanzado este mismo año, entre los que se encuentran las actrices Joey King y Presley Cash, además de Taylor Lautner, exnovio de Swift, quien dio muestra de su talento y de la madurez que posee, al dejar en claro que todas las diferencias que pudieron tener en el pasado quedaron atrás y que el cariño permanece.

Un reencuentro muy especial

Fue durante el segmento perteneciente a la era Speak Now que Taylor estrenó el videoclip protagonizado por su ex, emocionado a todos en el estadio, pues sin duda el romance que tuvieron en el pasado sigue presente entre sus fans, por lo que verlos nuevamente juntos despertó la nostalgia de los presentes. Sin embargo, nadie esperaba que detrás de la enorme pantalla del escenario estuviera la estrella de Crepúsculo, lista para dar muestra de su talento para las acrobacias, tal y como sucede en video, lo que provocó que todos los fans rompieran en emoción.

Cabe destacar, que el álbum Speak Now y la historia de amor de Swift y Lautner van muy de la mano, pues fue el disco que la cantante escribió tras su ruptura con el actor e incluso la canción Back to December está inspirada en esta etapa de su vida. Tras la presentación Taylor, a la que se le unió King y Cash, la artista se tomó el tiempo para hablar de cómo los sentimientos sobre su ruptura con Taylor la inspiraron a escribir uno de sus álbumes más exitosos, dando muestra de la madurez con la ahora enfrenta esta nueva etapa de su relación con su ex. “Fue una fuerza muy positiva en mi vida cuando estaba haciendo el álbum Speak Now”, expresó Swift conmovida, quien además destacó las habilidades acrobáticas de su colega. “Y quiero decir que hizo todas las acrobacias que vieron en ese video musical”.

La unión de los 3 Taylors

Por otro lado, Taylor Swift reveló a sus fans que tras su ruptura con el actor, inició una muy buena amistad con él y con su esposa, que de hecho también se llama Taylor, lo que sin duda ha llamado la atención de sus fans. “Él y su esposa se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos, lo que es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre”, expresó la intérprete durante su show.

Algo de lo que dieron muestra más tarde en sus redes sociales, donde compartieron algunas fotografías en el set de filmación del videclip, recreando incluso uno de los memes virales más populares, en el que se observan tres Spiderman mirándose entre sí y señalándose mutuamente. “Taytay está increíble (¡no tuvo un doble de acción!) y quiero agradecer a TayLautner (la esposa del actor) por ser tan increíble y estar con nosotros en el set. Es la historia de los tres”, compartió emocionada.