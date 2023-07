'He aprendido muchísimo de ella', Eduardo Videgaray sobre la diferencia de edad con Sofía Rivera Torres

A pesar de que Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres se llevan más de 20 años de diferencia, han logrado construir una relación sumamente sólida, en la que el amor, la confianza y la profunda admiración que tienen el uno por el otro, algo que los ha llevado incluso a unir sus vidas en matrimonio, compartiendo así sus anhelos, sueños y deseos en conjunto, sin perder de vista su individualidad. Y aunque para muchos, la diferencia de edades podría jugar en su contra, lo cierto es que para Eduardo y Sofía las cosas no han sido así, pues juntos han encontrado en sus diferencias el secreto para seguir construyendo su relación. Algo de lo que habló Eduardo durante su asistencia al programa Pinky Promise, en el que habló como pocas veces de su relación con Sofía.

Con la sinceridad y el buen humor que suele caracterizarlo, Eduardo respondió a las preguntas de algunos de sus seguidores, destacando la que se refería específicamente a su relación con la presentadora, así como a los pros y los contras de tener estar casado con una mujer 20 años menor. Algo a lo que el presentador no dudó en dejar en claro que, más allá de la edad, él y Sofía continúan aprendiendo uno del otro. “Ha sido muy interesante, porque he aprendido muchísimo de ella, como venimos mundos diferentes”, compartió el también locutor de radio.

Y aunque le costó un poco admitir que en su relación con Sofía existen algunos contras, finalmente admitió un tema que sin duda le ha causado cierto ruido: convertirse en padres, pues no hay nada más que le ilusione más que poder experimentar la paternidad al lado de su esposa, algo que sin duda tendrá que esperar, pues Sofía quiere enfocarse principalmente en su carrera, por ahora. “Todos son pros… Los contras son que de repente no le aguanto el paso, que de repente me dice: ‘Quiero salir’, ‘Tengo ganas de esto y de aquello’”, comentó, para después ahondar. “Uno de los contras es que a mí ya me urge tener hijos con ella, me urge”, insistió el presentador. “Y ella dice: ‘Espérate, tengo 30 años, mi carrera está despegando chido, aguántame tantito’, y en aguántame tantito ya le cayó una telenovela, el reality show. Ese es el único contra”, compartió ilusionado.

Al ser cuestionado por la forma en la que las últimas semanas le ha mostrado su apoyo a su mujer, luego de haber sido parte del reality La Casa de los Famosos, en donde Sofía se convirtió en la segunda expulsada del show, Eduardo se deshizo en halagos hacía la también actriz, haciendo una tierna declaración de amor. “Es que llegó a mi vida a hacer mi vida increíblemente feliz, entonces estoy muy agradecida con ella, con la vida y la amo profundamente”, expresó de lo más enamorado.

Las emotivas palabras de Eduardo para Sofía

Hace unos meses, Eduardo Videgaray habló de la manera en que Sofía ha logrado influir en su vida, describiéndola como a una mujer llena de cualidades. Sin duda, algo que lo llena de total orgullo, pues sabe que junto a su esposa ha formado un excepcional equipo. “Valoro su presencia de todas las formas posibles. Sofía es lo mejor que me ha pasado. No doy crédito porque, además de ser guapísima, talentosa y exitosa, es sumamente inteligente. Ella, en parte, es responsable de mis logros porque cree en mí, me empuja, me motiva, así que agradezco su presencia en todos los ámbitos de mi vida…”, reveló el comunicador en una entrevista concedida a TVyNovelas en febrero de este año.

Para Eduardo, la vitalidad de Sofía es un aspecto de total inspiración, por lo que no ha dudado en revelar qué fue lo que más le atrajo de ella cuando sus caminos se cruzaron, en un instante en el que todo parecía incierto. “Voy a omitir lo evidente, que es lo físico. Eso, sin duda alguna, me gustó. Desde que la conocí a mí me encantó la alegría de vida que tiene. Ella sabe gozar, tiene una energía impresionante. No para, siempre está inventando cosas, siempre se le ocurren cosas. en todo lo que le pido ayuda me apoya y me tiene muy feliz…”, dijo en otro momento de la reveladora charla.