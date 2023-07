Juez ordena a Christine Baumgartner dejar la mansión que compartía con Kevin Costner tras su divorcio

La relación entre el actor y director Kevin Costner y la modelo y diseñadora Christine Baumgartner se ha tornado tensa tras su divorcio el pasado 1 de mayo. Las causas de la separación registrada desde el mes de abril no son claras, pues Christine se limitó a señalar en su demanda únicamente “diferencias irreconciliables”. La ex pareja acordó previo a unir sus vidas en matrimonio algunos puntos que en caso de ruptura facilitarían jurídicamente el proceso; sin embargo, la aún esposa incumplió con lo establecido, complicando los trámites naturales de una decisión como ésta. Originalmente ambos pactaron que en caso de disolución ella tendría que dejar la mansión que compartieron en Carpinteria, California, en un plazo máximo de treinta días. Esto no solo no ocurrió, sino que derivó en una serie de negociaciones no previstas, no obstante, parece que este bache está por llegar a su fin, o al menos así lo indica una orden emitida durante la primera audiencia de la corte.

De acuerdo con medios locales, el juez Thomas Andelere, adscrito a los juzgados de Santa Bárbara, desechó la solicitud de Baumgartber de mudarse de la casa en agosto. Por el contrario, se le ordenó mudarse del complejo valuado en 145 millones de dólares para final de mes. Esta resolución se produce luego de que el equipo legal del actor presentara documentos en los que “solicita respetuosamente que se ordene a Christine que abandone la residencia de inmediato, a más tardar el 13 de julio de 2023”. Lo anterior considerando la violación a la cláusula prenupcial que exigía su salida del hogar dentro de los primeros 30 días posteriores a la separación.

En ese mismo escrito los abogados de Costner aseguran que la negativa de Christine a salir de la propiedad se basa en argumentos poco sólidos con los que alega el derecho a permanecer en el inmueble. Por su parte, la defensa de Baumgartner calificó los señalamientos como falsos, pues indican que la todavía esposa sí se mudará antes del 31 de agosto con la condición de haber obtenido un acuerdo de manutención infantil que considere favorable; según los informes esa es la única razón por la que se mantenía habitando el mismo espacio que Kevin.

¿Qué solicita Christine a Kevin?

El acuerdo prenupcial indica que Baumgartner tiene derecho a un total de 1.5 millones de dólares, pero según reportes y documentos judiciales, Christine de 49 años solicitó una manutención mensual de 248 mil dólares para cubrir las necesidades de sus tres hijos: Cayden, de 16, Hayes, de 14 y Grace, de 13. Afirmó que esa cantidad es aún “menor a la necesaria para mantener a los niños en su estilo de vida habitual”. A esta cifra se sumaron de igual forma más colegiaturas de los menores en colegios privados, actividades extracurriculares, costos deportivos y los gastos de atención médica.

La respuesta por parte de Kevin no se hizo esperar y catalogó la cifra como “altamente inflada y sin fundamentos”. También dijo que ofrecer a los niños una calidad de vida superior a la del promedio no debe significar rodearlos de extravagancias, además, señaló a Christine de intentar beneficiarse de la situación. Finalmente el actor ofertó 51 mil 940 dólares por mes más gastos por mudanza, propuesta a la que la aún esposa llamó “completamente inapropiada”.

También acusó a Kevin de pretender que sus hijos vivan por debajo del nivel económico al que están acostumbrados. “Aunque Kevin tiene una gran riqueza e ingresos extraordinarios, aparentemente espera que sus hijos vivan muy por debajo de sus circunstancias económicas cuando están con su madre”, escribieron los abogados de Christine. Los acuerdos de divorcio no se limitan a la manutención y la custodia, pues también busca 350 mil dólares adicionales por concepto de honorarios de abogados y 150 mil dólares para gastos forenses. Con todas las sumas Christine asegura que podrá “establecer un hogar adecuado”.

¿Cómo han evolucionado las negociaciones tras la separación?

De acuerdo con medios locales, el 8 de junio la defensa legal de Christine solicitó una orden de alejamiento en contra del actor que le impide llevarse a sus hijos a otro estado y la representación legal de Kevin pidió una orden para que ella desalojara su casa y que todos los acuerdos se mantuvieran en absoluto secreto.

Para ese momento John Rydell, abogado de Christine, sostenía que el actor no contaba ninguna base legal para exigirle que saliera de la residencia que habitó con su familia durante mucho tiempo: “Busca echar a Christine y a sus tres hijos de la casa en la que los niños han vivido su vida entera (...) aunque la base legal para la solicitud de Kevin de echar a su esposa e hijos de su casa es casi inexistente, éste sigue siendo un asunto crítico para Christine”, añadió.

Por su parte, una fuente cercana a Kevin reveló a la revista People que “es un error involucrar a los niños". “Esto no tiene nada que ver con ellos. El sustento de los niños está asegurado. Todo se trata de Christine. Kevin ha ido más allá para brindarle a Christine los medios necesarios y encontrar un lugar adecuado para que ella se mude”. Otra fuente cercana al actor reveló al portal TMZ que él le había dado mucho más de lo estipulado: más de un millón de dólares para comprarse una casa, y que estaba dispuesto a pagarle 30 mil dólares mensuales para la manutención de sus hijos y 10 mil dólares para los gastos de mudanza.