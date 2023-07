Ela Velden habla de su ruptura con Emiliano Zurita: 'Han sido meses de altas y bajas'

Luego de que hace poco más de dos meses Ela Velden confirmara su rompimiento con Emiliano Zurita, con quien llevaba una relación de más de cuatro años, la actriz se ha sincerado respecto a cómo ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida, en la que tras haber compartido un sinfín de experiencias con el actor, ha vuelto a la soltería. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total apertura admitió estar trabajando a nivel personal para sanar algunas heridas del pasado y asumir esta nueva realidad a la que se enfrenta ahora en solitario.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La vida de soltera

Con total sinceridad, la actriz quiso compartir con los medios de comunicación cómo es que se encuentra tras su separación, algo a lo que lo que habló con total apertura, aunque sin entrar en mayores detalles, dejando en claro que, aunque han sido meses en los que las emociones han estado a flor de piel, se ha encargado de trabajar en cada una de ellas. “A partir de mi ruptura, el ir a terapia creo que fue algo fundamental, no solo por el desapego o el dejar ir y volver a tu centro, sino reconocer quién eres también. Me di cuenta que al final, todo el tiempo yo estaba dando de más, todo el tiempo me estaba dejando a mí misma por querer complacer al otro”, expresó Ela al ser cuestionada sobre su rompimiento con el actor, en declaraciones retomadas por TVNotas.

En ese mismo sentido, la intérprete fue muy clara a la hora de hablar de las lecciones que ha aprendido tras su rompimiento con Emiliano y luego de trabajar en terapia sus emociones. “Eso habla de una falta de amor propio, cuando empiezas a dejar tus cosas por querer estar con otra persona, uno se va descuidando, y dices: ‘¿Por qué cedí ese día por estar en la comida familiar?’, cuando yo quería estar en el cine, o ‘Quería estar con mi familia’, ‘Quería convivir con mis papás y el Día del Padre me fui con su familia’, y cuando uno va cediendo en esas cosas, te vas dando cuenta que es para complacer al otro y no, hay que complacerse a uno mismo”, compartió tajante.

Por otro lado, Ela también se refirió a cómo han sido estos últimos meses en los que ha retomado su camino en solitario, mostrándose contenta ante las nuevas oportunidades que la vida le ha dado a nivel personal y profesional. “Han sido meses de altas y bajas, pero justo lo que te decía el amor propio, el darme cuenta que el amor no viene de los demás, viene de uno mismo, ahorita estoy soltera , contenta, divirtiéndome, conociendo gente y súper enfocada en el trabajo, contenta de regresar al teatro después de seis años, con este personaje de Amelia, que justo está en esta lucha de decir que hago, me voy o no me voy lo amo o no lo amo”, compartió la artista sobre su personaje en la obra Generación Amarga.

¿Cómo es su relación con Emiliano tras su ruptura?

Aunque Ela Velden ha sido muy sincera a la hora de hablar de todo lo aprendido tras su ruptura con Emiliano Zurita, también se ha encargado de dejar en claro que su relación con el actor sigue siendo cordial y cercana, pues además de ser colegas, también son socios, por lo que el vínculo profesional y amistoso los sigue uniendo. “Todo súper bien, somos socios de nuestra casa productora, somos amigos con mucho amor, cada quien sigue su vida, las historias se acaban y cada quien continúa con su vida”, finalizó la intérprete.

El día en el que confirmó su ruptura

Fue en mayo pasado cuando Ela Velden, luego de varios meses de rumores, finalmente reveló que su relación con Emiliano había terminado. “Todo tiene un inicio y un final. Una transformación, un cambio y la verdad es que estoy súper contenta, todo está en súper buenos términos, todo está lindo”, explicó la actriz en entrevista para el programa de televisión Venga la alegría.