Lucero y Mijares, los padres más orgullosos de su hija Lucerito tras su debut en El Mago

Luego de haber probado los escenarios de la mano de sus famosos papás y a tan solo unos meses de haber llegado a la mayoría de edad, Lucero Mijares finalmente ha dado el gran salto y ha debutado como actriz de musicales en la obra El Mago, donde interpreta a Dorothy, el personaje central de este espectáculo. Cómo era de esperarse, Lucero y Mijares, sus progenitores, están que no caben de orgullo de ver a la talentosa jovencita desarrollarse como artista y comenzar a escribir su propia historia. Tal y como lo demostraron durante el estreno de El Mago, en donde se dejaron ver de lo más emocionados luego de ver a su pequeña en acción y tras haberse ganado la ovación del público, que celebró por todo lo alto el gran trabajo de Lucerito.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lucero y Mijares, los más orgullosos de su hija

Fue durante un encuentro con la prensa que Lucero y Mijares compartieron sus primeras impresiones respecto al trabajo de su hija sobre el escenario, una oportunidad en la que se mostraron satisfechos de todo lo que ha logrado y ansiosos por todo lo que le depara a su retoño. “Estamos emocionados, ilusionados y agradecidos, de que ella empieza a abrirse camino por ella misma en este musical”, expresó Lucero al ser cuestionada por el trabajo de su hija, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes. “Ella está cumpliendo un sueño que comienza no solamente hoy o la semana pasada, es una temporada, entonces ella sabe que esto es de permanencia, de resistencia y del cariño del público”, compartió.

En ese mismo sentido, Mijares intervino en charla para hablar de lo orgánico que se ha ido dando el ingreso de su hija al mundo del espectáculo, pues era algo casi inevitable al haber crecido en un ambiente artístico. “Yo creo que es su una cosa muy natural, porque desde chiquita nos acompañaba a las grabaciones de los discos, desde chiquitos lo traen”, compartió. “La definición que tuvo ‘La Beba’, ya que había cantado con nosotros, en discos míos, con Lucero, le dije: ‘¿Por qué no antes del teatro musical, si quieres por qué no hacemos un disco juntos?’, y me dijo: ‘No, a mi lo que me gusta es el teatro musical’, y se aferró, y es lo que le gusta”, agregó el intérprete de lo más emocionado.

La preocupación más grande de Lucero y Mijares

Por otro lado, Lucero y Mijares hablaron de qué es lo que más les preocupa sobre la vida de Lucerito ahora que ha debutado como actriz y cantante. “La preocupación que tiene uno como padre, desde que nacen tus hijos, es de que sean felices, y que en la vida puedan a hacer lo que les gusta hacer y disfrutarlo, yo creo que es el caso de Lucerito y de Jos”, compartió Mijares

Sobre la carta que la incipiente artista les escribió para hacerles saber que quería ser actriz de musicales, Lucero ahondó. “Yo creo que ella llegó un momento en el que no sabía cómo decirnos: ‘Oigan, sí quiero’, entonces de pronto decir: ‘Lo voy a plasmar ´para podérselos leer y poder decirles denme chance’”, compartió la cantante, quien aseguró que Lucerito pensaba que sus padres se negarían a dejarla desarrollarse en ese ámbito. “Lo único que nos preocupa es: que sea feliz, que disfrute, que a la gente le guste lo que hace y que sea ella”, finalizó.